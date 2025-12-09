MIT全材質回收環保鞋 實現循環永續

時尚吹起環保風潮，但是標榜環保的鞋款，到底是真永續，還是噱頭呢。2019年，運動品牌愛迪達，推出全回收的TPU跑鞋，台灣也有業者跟進推出，卻面臨許多考驗，大多數舊鞋因為材質複雜、難以拆解，最終走向焚化爐，想要製作一雙永續的鞋款，真正的挑戰，除了原料之外，還有後端回收鏈，能否跟上應環保鞋的永續之路。

強烈撞色鞋款 主打耐磨與高性價比。近年，時尚結合環保，成了消費者的關注焦點。

民眾：「鞋子的材質，會不會對環境造成負擔，可能還有上腳的舒適度 輕盈度。」

民眾：「東西就一定有它使用的年限，所以其實我覺得就環保而言，應該可以取得一個平衡。」

2019年，運動品牌愛迪達，積極導入可回收再製的TPU塑膠材質，打造第一款100%可回收跑鞋，朝零廢棄邁進。台灣也有業者率先跟進，推出全台第一雙可全回收的鞋款。

製鞋業者 呂淑珍：「TPU的環保鞋，它是整個是只有一個原料，不像其他的類別的鞋子，可能要分解 再重新製造，我們在回收的過程，會比較簡單一點。」

「TPU」是一種透明，有彈性的塑膠材料，延展可塑性高，能彌補橡膠與塑膠的軟硬差距。

製鞋業者 陳亭偉：「將我們的粒子與色母粒，進入到拌料桶當中進行混和，混合之後，我們就會將多餘的材料，進到除溼乾燥機，將多餘的水分給去除，就可以進行超臨界射出發泡。」

業者採用液態氮發泡，一段式製程。相較傳統製鞋，需要用到數十種材料與縫線黏膠，如今省去繁瑣程序，大幅減少耗能。

製鞋業者 陳亭偉：「我們呼吸的過程中，80%都是氮氣，因為它容易取得，而且在製作過程中，多餘的氮氣，也會再回到大自然當中，它是一個自然平衡的概念。」

台科大材料科學與工程系教授 葉樹開：「TPU是可回收的，如果你做TPU鞋中底，不回收使用的話，它的碳足跡，可能會比現有的EVA還高，一旦你可以回收之後，這樣算下來之後，因為你如果把可回收，這部分算進去之後，它碳足跡立刻就拉下來了，因為可回收表示它有第二次，第三次的生命 。」

打造一雙全回收鞋，並非業者喊喊口號，後端回收機制也是關鍵。多數壞掉，不要的舊鞋，因為面料材質複雜，混合多元，加上髒汙、回收價值低，目前各縣市環保局多以一般垃圾處理。

製鞋業者 呂淑珍：「丟一丟之後 我們分好了，最後還是拿到焚化廠，全部一起倒下去。」

台科大材料科學與工程系教授 葉樹開：「現在鞋面很多是尼龍，像是PET這種，都是可回收材質，這個都會有人要回收，但問題是為什麼沒人做，第一個 真的是量太少，第二個 我要把它分開撕開來，那個太浪費人力成本了。」

萬事起頭難，總得有人率先做起，呂淑珍開始找廠商合作，規劃建立小型回收鏈。計畫將回收來的TPU鞋，重新打碎混入新料，製作出第二代、第三代環保鞋。

製鞋業者 呂淑珍：「以後我們所有的鞋子，全部可以回收的話，我想這是地球上是最好的商品，就不會再不斷產生垃圾，因為它可以不斷地回收 ，不斷地生產。」

或許，真正產出的並非一雙鞋，而是開啟循環經濟的下一步，期待台灣憑藉過往的製鞋實力，再創永續新典範。

