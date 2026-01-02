MIY台灣節目《陳派派》和《何百芮的地獄戀曲》都開播！《驕陽似我》《玉茗茶骨》都好看！一定要追《怪奇物語》大結局！｜追劇報報

台灣節目好給力！首波台製動畫《我是陳派派》1/3開播，將帶大朋友小朋友觀眾回到童年！1/4開播的台劇《何百芮的地獄戀曲》也不是省油的燈！大受好評的大陸現代劇《驕陽似我》霸總以及《玉茗茶骨》綠茶男不分古今，一起瘋狂追女仔！看不夠還有陸劇《逍遙》也很棒。但無論如何，千萬不能忘記經典美國奇幻影集《怪奇物語》在 1/1 已經播出大結局！年底好節目多，真的琳琅滿目！善用時間，好好把所有影集都追完！

本週「追劇報報」推薦

台劇《何百芮的地獄戀曲》：1/4開播

動畫《我是陳派派》：1/3開播

美劇《怪奇物語》：大結局

陸劇《玉茗茶骨》：熱播中

陸劇《逍遙》：熱播中

陸劇《驕陽似我》：熱播中

《何百芮的地獄戀曲》即將盛大爆笑開播。（圖／彼此影業 提供）

《何百芮的地獄戀曲》

👀線上看：MyVideo, Netflix

2026新年必看喜劇《何百芮2》aka《何百芮的地獄戀曲》將盛大爆笑開播！瑤瑤在片中主動即興加台詞喊「我奶大，還不是一樣乏人問津」尺度大開！上一季走出失戀陰影之後的「毒舌宅女」何百芮（郭書瑤飾）第一集的黃金七分鐘相親大會必看！而何百芮的前姊夫梁恕誠（阿Ken林暐恆飾）始終難忘舊情，失戀失婚又想要積極挽回舊愛，只得將所有心力全都寄託在健身房重訓，沒想到練出一身壯碩肌肉，甚至有線條分明的胸肌、腹肌，甚至主動脫掉上衣還大喊「我們一起嗨到天亮」，該段戲讓人驚艷「原來阿Ken的身材這麼好」！《何百芮的地獄戀曲》於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。

偶動畫《我是陳派派》主角陳派派跟施柏宇互動。（圖／高雄電影節提供）

《我是陳派派》

台灣製造的「世界級停格動畫影集」《我是陳派派》是金馬獎動畫導演黃勻弦的全新創作！《我是陳派派》也是睽違 35 年、臺灣終於再度畫出停格動畫影集！主角陳派派就像是每個在台灣長大的孩子的雛形，既是台版「櫻桃小丸子」也是台版「我們這一家」！每集以笑聲記錄成長，每週六晚上 19:00，一次播兩集，小公視、公視+、小公視 YouTube 同步上架！

Netflix《怪奇物語》第5季完結篇，所有人背水一戰。（圖／Netflix）

《怪奇物語》大結局

👀線上看：Netflix

全球粉絲討論度爆棚、陪伴世界觀眾 9 年的重磅級奇幻影集《怪奇物語》本週終於播出大結局！當所有人都前往上下顛倒世界中，除了要面對軍人以外，魔神、與威可那究竟會以什麼姿態等待著大家？被困在顛倒世界的麥克絲與荷莉將面對到驚人的事實。史帝夫與達斯汀患難與共的真友情在面對生死關頭時展露無遺，打怪小隊這次執行的計畫，將帶領觀眾一起邁向經典的史詩結尾！

侯明昊（左起）、古力娜扎主演《玉茗茶骨》。（Disney＋ 提供）

《玉茗茶骨》

👀線上看：Disney+、愛奇藝

本週最受歡迎陸劇就是古力娜扎、侯明昊主演的權謀愛情喜劇《玉茗茶骨》！該劇由《延禧攻略》金牌製作團隊打造，這齣「茶男爽女」的故事，是描述文武雙全的年輕狀元陸江來（侯明昊飾）上任淳安縣令後屢破奇案，卻因為才氣遭忌而被捲入一樁殺妻舊案，被茶王之女榮善寶（古力娜扎飾）從死亡邊緣救回，並一起展開一連串浪漫又熱血的愛情歷程。侯明昊頻頻發出撩人金句，對古力娜扎深情喊話「我不是榮家的，我是大小姐的」、「大小姐想同我做的夫妻、是一夜、還是一月、還是一世？」然而各家族的名門公子都垂涎於榮家富可敵國的茶葉家產，以及榮善寶的絕美容顏，接連入局展開一女對戰七男的雄競格局，連 「初代瓊瑤女郎」劉雪華也在劇中驚喜特別演出榮家的大長老「榮老夫人」！

《逍遙》譚松韻（右）誤闖萬妖谷喚醒萬妖之王侯明昊。（iQIYI提供）

《逍遙》

👀線上看：愛奇藝

奇幻仙俠劇《逍遙》由譚松韻、侯明昊領銜主演。譚松韻出道以來首度挑戰仙俠題材，集結實力與話題兼具的製作班底：《狂飆》導演徐紀周執導、趙麗穎驚喜客串，故事圍繞在以人族與妖族因「玉醴神泉」所引發的紛爭之上，生性灑脫的人族少女「肖瑤」（譚松韻飾）誤入神秘的萬妖谷，意外攪動妖界局勢，並與萬妖之王「紅燁」（侯明昊飾）捲入一連串奇異案件。趙麗穎義氣力挺！

宋威龍年底新作《驕陽似我》

《驕陽似我》

👀線上看：WeTV、Netflix

2025年底壓軸甜寵陸劇《驕陽似我》由趙今麥、宋威龍與賴偉明所主演，全 36 集，故事描述富家千金趙今麥飾演的聶曦光，在大學時期喜歡校園男神莊序（賴偉明飾），告白之後不但被拒絕，莊序對聶曦光態度不明，又有些霸道和看不起，兩人就這樣一路尷尬的畢業。後來，曦光在職遇上宋威龍所飾演的上司林嶼森，林嶼森曾經對她一見鍾情，聶曦光卻渾然不覺，但林嶼森拿出十足毅力和勇氣追求，兩人終於一起陷入情網！《驕陽似我》目前已經播到高潮，大家準備一起投入兩人熱戀的懷抱中！

以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：

「驕陽似我」由宋威龍(左)、趙今麥主演，劇情充斥霸總與高甜元素。(取材自微博)

我在追求你，應該是你的福利，不應該是你的負擔。你還喜歡著別人，那有什麼問題？我讓你挑！《驕陽似我》

祝大家週末追劇愉快！

