MIT小巨人1》Nike、Adidas都靠台灣製鞋機 天崗精機拚到全球前3大

天崗精機專注於製鞋機的經營和開發，讓公司從10人的小工廠，成為全球排名前三大的製鞋機大廠，圖為天崗精機執行副總黃珮慈。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕天崗精機科技公司創立於1982年，董事長黃鳳梧從廣告業務半路出家，挺過公司財務、經營危機，持續進行機械開發及製造，從只有10多人的小工廠，躍升為全球排名前三大的製鞋機廠商，43年來賣出的製鞋機超過1萬2千台，產品外銷到全球超過99個國家，客戶包含Nike、Adidas等國際知名品牌，並藉由完善的售後服務，持續站穩全球製鞋機產業。

天崗精機董事長黃鳳梧，40多年前原本是雜誌社廣告業務，專跑機械業，偶然機會，一名常登廣告的大客戶找他投資公司，讓他掛名監察人，但這名客戶因經營不善積欠債務，處理不了請他出馬跟債權人協商，他不但出面談判，還掏錢墊款，最後接下這間當時負債800萬的公司，一腳踏進機械業。

天崗精機成立43年，已成功銷售1萬2千多台的製鞋機，是全球排名前三大的製鞋機大廠。(記者陳建志攝)

公司一開始是做塑膠射出機，後來遇到石油危機景氣不佳，工廠還擺著兩部射出機賣不掉。黃鳳梧有天經過夜市，看到地攤上擺著塑膠積木玩具，他靈光一動買一組回去，先仿製成模具，請員工找通路賣積木，因利潤大讓公司度過危機，後來並轉型生產出口為主，收款比較穩定的製鞋機。

黃鳳梧從此專注於製鞋機的經營，也讓公司從在太平租鐵皮廠房，只有10多名員工的小工廠，逐步擴大經營規模，1997年並搬到大里設立營運總部，且在中國泉州也有工廠，目前員工已超過200多人，合作客戶包括寶成、豐泰、鈺齊、華利集團等台灣製鞋代工大廠，產品外銷到全球超過99個國家，40多年來已經賣出1萬2千多台的製鞋機器，成為全球前三大的製鞋機廠商。

天崗精機歷經7年，研發出全球第一的「超臨界物理發泡射出成型機」，已連獲多項大獎肯定。(記者陳建志攝)

談到公司經營成功的訣竅，天崗精機制行副總經理黃珮慈表示，董事長有一句名言「知足、感恩、分享」，認為公司要成功，須靠所有的同仁願意努力、付出，因此很照顧員工，公司的獲利2成分給員工，董事長自己和家族的股利，更是6成都拿出來分給員工，自己只保留5%，造成員工流動率低，讓公司的核心技術和服務能延續，公司也因大家有共同的願景一起努力持續進步。

黃珮慈也分享，公司另一成功的關鍵是重視售後服務，不只是賣機器給客戶，而是希望都可以順利量產，以最新研發的「超臨界物理發泡射出成型機」來說，為了讓客戶在採購機台前能夠安心，提供試模、試料的服務，並在越南、印度等地設立服務據點，藉由完善的售後服務，持續站穩全球製鞋機產業。

