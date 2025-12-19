MIT核融合教授命案不單純！與布朗大學槍案有關？伊朗下手？

美國麻省理工學院核融合科學家羅瑞洛在家中遭人槍殺身亡。凶手身分和動機不明。美聯社



美國麻省理工學院（MIT）核融合科學家羅瑞洛週一（12/15）在家中遭人槍擊身亡。美國警方迄今仍未抓到兇手。最新消息指出，警方正在調查兇手是否與命案發生兩天前的布朗大學校園槍擊案有關。另有媒體報導，這起命案很可能與伊朗有關。

位於羅德島州普羅維登斯（Providence）布朗大學上週六（12/13）發生校園槍擊事件，造成至少2人死亡、7人受傷後，槍手迄今身分不明且逃逸無蹤。

美國羅德島州布朗大學發生校園槍擊事件，2死7傷。民眾放置鮮花悼念。美聯社

路透社報導指出，特警小組和羅德島州警方週四（12/18）晚間出現在新罕布夏州一處儲藏設施，該設施位於波士頓北郊約30公里處。警方未對搜索細節多做說明，也未證實是否已經確定槍手身分。

廣告 廣告

警方週三（12/17）公布更多拍攝到疑似槍手身影的畫面，要求民眾指認並提供更多線索。

美國羅德島州布朗大學發生校園槍擊案後，槍手逃逸無蹤迄今不知其身分。警方要求大眾提供線索。美聯社

在布朗大學槍擊案發生後兩天，距離約80公里外的波士頓發生另一起命案，死者是MIT教授、物理學家及核融合科學家羅瑞洛（Nuno Loureiro）。他在位於波士頓郊區布魯克萊恩（Brookline）的住家遭到槍擊，隔天在醫院傷重不治。

聯邦調查局（FBI）第一時間表示，無證據顯示羅瑞洛命案和布朗大學槍擊案有關。但路透社和美聯社週四引述警方消息人士表示，執法人員正在調查兩者相關性。

但MIT教授命案似乎存在更多疑點。以色列媒體《耶路撒冷郵報》17日報導指出，以色列官方正對伊朗是否與該起命案有關展開調查。

47歲的羅瑞洛是葡萄牙裔，向來公開力挺以色列。他在電漿和核融合方面的研究頗具國際名望，在核能源和相關未來科技上是重要學術專家。據報導，以色列正在調查羅瑞洛的最新研究項目是否與命案有關。

不過知情人士也透露，目前無任何跡象顯示該起命案背後牽扯到國家政府或情報機構。

更多太報報導

川普簽行政命令放寬大麻管制 強調自己絕不會嘗試

有片／美布朗大學槍擊案兇手仍在逃 當局公布新監視器影像、FBI懸賞5萬美元

【更新】抓錯人？！美布朗大學槍擊案關係人獲釋 軍方卻早已公布身分