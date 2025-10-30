MIT氫巴首亮相 赴歐參展、認證

由本土企業自主研發的首輛國產氫能巴士，30日在高雄市議會舉辦啟航典禮。（柯宗緯攝）

台灣綠色交通革命寫下里程碑！本土企業自主研發的首輛國產氫能巴士30日在高雄市議會亮相，並舉行啟航典禮，隨即從高雄港碼頭裝船出發，將遠征歐洲參展並接受國際認證，預計最快2027年第1季在台灣示範運行，氫巴強調零碳排，僅排純淨水，符合淨零轉型趨勢。

氫谷動能董事長鄭英豪指出，這輛12米長的氫巴搭載日本TOYOTA最新燃料電池，續航力達500公里，最大特色是「全世界效能最好、價格最便宜」。1公斤氫氣可跑20公里，1輛車售價1350萬元，遠低於國際市場2000萬至3000萬元行情，展現極高性價比優勢。

鄭英豪說明，相較傳統柴油巴士，氫巴行駛過程零碳排放，排出的只有純淨水，不會產生PM2.5等空氣汙染物，對改善城市空氣品質具有立竿見影效果。加氫時間僅需15至30分鐘，與柴油車加油速度相當，克服電動巴士充電耗時痛點，更適合高密集度大眾運輸需求。

這輛氫巴將於2026年1月27日至29日參加法國巴黎「氫能革命展」，與日、韓、德、英等國際大廠同台競技，之後將轉赴德國接受萊因技術認證機構的整車氫能系統國際認證，確保設計與安全性能符合歐洲及國際標準。

在國際認證完成後，該車將返台接受ARTC及VSCC的59項檢測與20萬公里耐久測試，預計2026年底前完成認證程序。鄭英豪透露，研發基地已在打造第2輛氫能巴士，最快明年底或後年初可與地方政府及客運公司簽署合作協定，正式上路。

談及市場策略，鄭英豪坦言，主要瞄準國際市場，「全世界已蓋了1000多座加氫站，但都缺氫能巴士。」而台灣的加氫站建置速度緩慢，雖然多個縣市已表達合作意願，但優先示範城市尚未確定。