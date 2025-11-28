MIT研究：AI已可取代美11.7%勞動力 相當於1.2兆薪資

麻省理工學院26日發布的研究顯示，AI已可取代全美11.7%勞動力。人資、物流、財務和辦公行政等常見職能很容易被AI取代。(本報資料照片)

麻省理工學院(MIT)26日發布的研究顯示，人工智慧(AI)已可取代全美11.7%勞動力，相當於金融、醫療保健和專業服務等行業1.2兆元薪資。

這項研究採用由MIT與能源部旗下橡樹嶺國家實驗室(ORNL)開發的勞力模擬工具「冰山指數」(Iceberg Index)，模擬全美1.51億勞工的互動方式，以及人工智慧及相關政策對他們的影響。

「冰山指數」今年稍早發布，用以預測人工智慧將如何重塑全美各地勞動市場，為正在籌劃數十億元技能提升和培訓投資的國會議員提供詳細地圖，呈現出哪些地區正在發生顛覆性變革，可依郵遞區號標示，十分精確。橡樹嶺國家實驗室主任兼研究聯合負責人巴拉普拉卡什(Prasanna Balaprakash)形容，這如同在為美國勞力市場創建一個數位孿生體。

巴拉普拉卡什說明，「冰山指數」進行人口實驗，可在事實發生前許久預測人工智慧會如何在實體經濟重塑任務、技能和勞動力流動。

研究人員發現，科技、電腦和資訊科技領域裁員和角色轉變僅佔總薪資風險的2.2%，約2110億元，只是冰山一角，隱藏在水面下的是高達1.2兆元的薪資風險，包括人力資源、物流、財務和辦公室管理等常規職能。

採用這項指數旨在呈現當今人工智慧已可完成的工作，為政策制定者提供結構化方法，以便在投入資金和立法前探索各種假設情境。

研究人員與各州政府合作進行前瞻性模擬。其中，田納西、北卡羅來納和猶他州各自利用其勞動力數據驗證該模型，並開始建立政策情境。田納西州率先行動，本月引用冰山指數；猶他州領導層正準備發布以冰山指數為基礎的類似報告。

過去人們多半假設，人工智慧風險僅局限於沿海地區科技職位，冰山指數的模擬結果卻顯示，風險遍及全美50州，包括內陸和鄉村地區。

為此，研究團隊建立互動式模擬環境，讓各州嘗試不同的政策調整；藉助冰山計畫(Project Iceberg)，政策制定者和企業領導可識別風險熱點區，優先進行培訓和基礎設施投資，並在投入數十億元之前測試干預措施。

北卡州聯邦參議員薩爾瓦多(DeAndrea Salvador)曾與MIT密切合作，她說，實際目的是讓大家一起參與，開始做不同嘗試。

