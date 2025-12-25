MIT行動電源自燃 問題型號、批次急召回

▲GUXON公告，主動預防性召回GFC10000 巧方塊雙線行動電源。（圖／翻攝自GUXON官網）

[NOWnews今日新聞] 台灣製行動電源，近日傳出自燃爆炸，再次引發民眾恐慌，業者「Guxon｜iWALK台灣總代理唯一品牌」公告主動預防性召回型號GFC10000、批號GK25004093（印於產品本體背面）、生產日期為2025 年 4 月的 GUXON 巧方塊雙線行動電源，也籲請持有該批次產品消費者即刻停止使用，以確保使用安全。

近日有網友發文指出，事發前一晚，孩子將行動電源接上電動桌的Type-C插座充電，家人都已入睡，沒想到清晨突然傳出巨大爆炸聲，接著書桌瞬間起火燃燒，所幸當時孩子已經醒來，最後四個孩子、老婆、狗、其他寵物都算平安，而原PO因腳底被燙傷送醫，讓他忍不住表示「回想當時，大幸的是孩子還好都醒來，如果發現再晚個2分鐘，我全家可能就陷入火海」。

對此，GUXON｜iWALK台灣總代理唯一品牌公告，針對近期消費者發生事件，本公司高度重視產品品質與使用安全，已即刻啟動內部調查及產品品質稽核作業。經稽核發現 型號 GFC10000「巧方塊雙線行動電源」之特定批次（批號：GK25004093），因電芯原料供應商未經核准自行更換原料，致特定批次產品其電芯原料與原先驗證條件存在差異，在特定情況下，可能導致極少數產品內部隔膜絕緣性能下降，進而產生潛在安全風險。

為審慎保障消費者權益，GUXON 已即刻成立專案小組並啟動相關應變流程，自即日起主動實施「預防性召回措施」，針對該批號產品提供退換服務。請持有該型號、批號產品之用戶暫停使用，並依照官方公告指引辦理後續退換事宜。

▲GUXON公告，主動預防性召回GFC10000 巧方塊雙線行動電源。（圖／翻攝自GUXON官網）

🛠 召回方案（擇一）

1.免費更換為新批次之 GFC10000 巧方塊雙線行動電源。

2.原訂單金額辦理全額退款。

3.官網商品抵用卷$1,000元。



💡 召回方式

請消費者透過申請表單，我們將協助您完成退換貨事宜：

•👉 預防性召回申請表單

