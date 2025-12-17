MIT 專家示警 人形機器人恐走錯方向

當投資人爭相在人形機器人領域投入數十億美元資金時，一位近30年來都在生產機器人的麻省理工學院（MIT）機器人專家布魯克斯（Rodney Brooks）表示，大部分都走錯方向，只是在浪費金錢罷了。

Roomba吸塵器製造商iRobot共同創辦人布魯克斯說，把人形機器人作為萬能助理的概念，也就是美國億萬富豪馬斯克的願景，其實是「癡人說夢」，部分原因在於機器人有協調問題。

他在部落格貼文指出，儘管創投公司與科技巨頭砸下數億、甚至數十億美元的資金，時下的人形機器人仍不夠靈巧。

他說，觸覺是人體內最複雜的感覺系統之一。人類的手部約有17,000個低閾值機械感受器，負責感知輕微觸碰，而且愈靠近指尖分布愈密集。手上的這些感受器會對各式各樣的刺激作出反應，例如不同形式的壓力與震動，並與多達15個不同家族的神經元同步運作。這一切共同構成了一套極其複雜的機制，而人類正試圖將這種能力複製到機器人身上。

