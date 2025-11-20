MIT攜手愛茉莉太平洋打造「Skinsight」穿戴貼片，即時分析皮膚老化、UV暴露指數
麻省理工學院 (MIT)研究人員宣布，其與韓國美妝集團愛茉莉太平洋 (Amorepacific)合作數年的研發成果——一款可穿戴的「電子皮膚」 (electronic skin)平台「Skinsight」，已經獲選為 CES 2026創新獎 (Innovation Award Honorees)得主。
整合藍牙感測器，即時追蹤4大皮膚指標
Skinsight是一款配備藍牙功能的感測器貼片 (sensor patch)，可直接黏貼在皮膚上，並且搭配行動應用程式協同運作。
此貼片可提供關於皮膚老化的即時洞察，其感測器可持續追蹤4項關鍵指標：
． 皮膚緊緻度 (skin tightness)
． 紫外線暴露 (UV exposure)
． 溫度 (temperature)
． 濕度 (moisture)
AI App分析數據，推薦客製化護膚品
Skinsight收集到的數據將傳送至其AI驅動的App。AI會依據這些讀數，分析不同因素如何導致或加速皮膚老化，接著推薦最適合使用者當下膚況的護膚產品，以便使用者將其納入日常的護膚流程。
開發團隊強調，此貼片採用透氣且耐汗 (withstand sweat) 的設計，使其能夠長時間配戴，進行持續性的皮膚數據監測。
上市資訊
Skinsight預計將在2026年1月的CES大展上正式亮相。至於該產品具體的上市時間與售價，目前Amorepacific尚未公布相關細節。
