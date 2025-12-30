Mitsubishi XFORCE 跨界休旅 79.9 萬起正式上市

（記者卓羽榛臺北報導）全新都會跨界休旅 Mitsubishi XFORCE於今（30）日台北新車大展正式在台上市。XFORCE為Mitsubishi Motors 全球戰略布局的重要車款，自2023 年11月推出以來，已陸續導入東協、中南美、非洲及中東等市場，累計銷售約 6.2 萬台，展現其於跨界休旅級距中的高度競爭力。



XFORCE選在台灣車壇年度盛會—台北新車大展舉行上市發表，日本三菱中村達夫副社長亦親自來台出席活動，展現原廠對台灣市場的高度重視。中村副社長表示，XFORCE在導入台灣前，日本三菱即派遣開發團隊深入研究台灣道路環境、氣候條件與消費者生活型態，並透過與 中華汽車 的緊密合作，進行多項產品調校與優化，打造真正「屬於台灣的 XFORCE」，也象徵三菱品牌持續深耕台灣市場的決心。



三菱品牌回歸與進化決心--全球戰略新世代休旅登場

自2023年起，三菱汽車重新聚焦品牌核心價值，以「打造充實的移動生活，喚醒冒險精神」作為新世代產品發展方向，並透過設計與駕馭體驗，讓消費者能夠真實感受品牌轉型成果。

Mitsubishi XFORCE 自開發初期即以「滿足多元生活型態」為核心，鎖定都會通勤、家庭用車與假日戶外探索等使用情境，於外型設計、動態表現、安全科技與空間機能上全面升級，回應新世代消費者對「日常實用 × 風格個性 × 安心可靠」的期待。XFORCE 的推出，不僅是三菱重返台灣主流產品布局的重要起點，也展現品牌回歸、穩健進化，持續深耕台灣市場的明確方向。



全新「Silky & Solid」設計語彙，打造都會冒險跨界風格

XFORCE 採用 Mitsubishi 全新「Silky & Solid」設計語彙，融合細膩流線的都會質感（Silky）與堅實可靠的 SUV 輪廓（Solid），兼顧美感與機能。車頭延續品牌經典 Dynamic Shield 設計，搭配分離式 LED 日行燈與立體前保桿造型，展現鮮明品牌識別；高車身腰線、寬闊輪拱與俐落車尾線條，勾勒出穩健且富有輕越野氣息的跨界姿態。

在車色配置上，XFORCE 提供冰魄藍、曜影黑、雪霧白、夜暮灰等多款選擇，其中冰魄藍與雪霧白可搭配黑色車頂，強化跨界風格；此外，台灣市場限定車色冰魄藍，進一步平衡都會質感與戶外冒險精神，滿足消費者多元風格需求。



全方位主動安全，延續三菱一貫的安心承諾：標配Level 2駕駛輔助

四種模式 × AYC 主動式彎道控制，輕鬆駕馭多變路況

安全始終是 Mitsubishi Motors的品牌核心價值。XFORCE 搭載完整Level 2 ADAS 主動式安全駕駛輔助系統，包含 ACC 主動車距控制巡航、FCM 主動式智慧煞車輔助（含行人偵測）、LCDN 前車駛離警示、LKA 車道維持輔助、LDP 車道偏移輔助、LDW 車道偏移警示、TSR 道路標誌識別輔助（含智慧限速輔助）及 ELK 緊急車道保持等多項功能，協助駕駛於各種路況下維持穩定行車表現，有效降低行車風險，提供車主更完整的主動安全防護。



針對台灣多雨、多山與複合路況環境，XFORCE 進一步在車輛動態層面強化行路安全表現，導入一般（NORMAL）／濕地（WET）／泥地（MUD）／砂石（GRAVEL） 四種行車模式，可依路況自由切換；車體結構方面，透過 222mm 高離地高度、21° 進入角與 30.5° 離去角設定，搭配全車系標配的AYC主動式彎道動態控制系統，於彎道或低抓地力路面主動調配左右輪驅動力，有效抑制轉向不足與車身晃動，讓駕駛在各種地形條件下皆能維持線性、可預期的操控反應，展現三菱長年累積的穩定操控與動態控制實力。



靈活大空間配置，貼近都會與家庭用車需求

XFORCE以日常實用為核心，打造寬敞且高機能性的車室空間，車長 4,390mm、車寬1,810mm、車高1,660mm、軸距2,650mm，車室內部擁有優異的頭部與膝部空間表現，後座椅背支援4/2/4分離傾倒，能依照不同載物需求靈活調整行李箱空間，兼顧家庭出遊與日常採買。



XFORCE車室音響系統與Yamaha專業團隊共同調校，搭載8支高品質揚聲器，依車室空間與乘坐位置進行聲場配置，使聲音在車室內均勻擴散，兼顧清晰度與臨場感，無論日常通勤或長途行駛，皆能享有細膩且舒適的聆聽體驗。透過人性化介面、清楚的資訊配置與整合式聲學設計，駕駛能更專注於路況，同行乘客亦能感受沉浸且安心的乘坐氛圍，實踐三菱「以人為本」的車室設計理念。



為台灣市場量身打造的都會跨界休旅新選擇

中華三菱將持續以在地市場需求為出發點，透過完善的產品規劃與服務體系，提供消費者更安心、可靠的用車體驗，陪伴每一段日常與每一次出發。即日凡完成Mitsubishi XFORCE線上預約試乘，並至全台展間完成試乘體驗，即可獲贈精品咖啡濾掛禮盒乙份（數量有限，送完為止）。邀請親臨全台中華三菱經銷據點，實際體驗其設計質感、與智慧科技配備，感受屬於新世代的都會跨界休旅魅力。

全新Mitsubishi XFORCE車型建議售價：

超值首選 越級享受 樂享版79.9萬，含舊換新及貨物稅減徵補助：69.9萬

科技加持 智慧升級 酷享版82.9萬，含舊換新及貨物稅減徵補助：72.9萬

極致聽覺 尊榮獨享 狂享版84.2萬，含舊換新及貨物稅減徵補助：74.2萬





