MITSUI OUTLET PARK台南二期 預定2026年2月開幕、新增約50店舖、交通資訊一次看！

MITSUI OUTLET PARK台南為三井不動產集團在台所投資開發的第三座OUTLET商業設施，在2024年2月啟動二期擴建工程，歷時約二年的工程期後，預定於2026年2月開幕，將正式開啟一期+二期的擴大營運。未來二期新增約50家店舖後，全館規模將可達到約240店舖。

（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）

MITSUI OUTLET PARK台南二期設計規劃

MITSUI OUTLET PARK台南緊臨高鐵台南站、台鐵沙崙線沙崙站，擁有交通便捷的優勢，鄰近更有沙崙智慧綠能科學城、大台南會展中心、大型科技產業等進駐。二期的設計規劃以「Tropical Alley」為概念，延續運用台南特有的大自然元素，如鳳凰花的艷彩花色、熱帶水果的明亮熱情、榕樹的沉穩綠意等，創造一個充滿活力與魅力兼具的商業設施。二期的各個樓層與原一期各樓層間皆有兩處銜接的連通道，未來將有更加寬廣、更順暢的購物空間。

MITSUI OUTLET PARK台南二期3000坪購物空間

MITSUI OUTLET PARK台南二期，店舖面積約3千坪，分布於三個樓層。除了引進更多具有魅力的OUTLET品牌之外，將更加入居家生活大店、日系大型超市、親子娛樂、生活家電，以及餐飲品牌等。

廣告 廣告

MITSUI OUTLET PARK台南二期 內裝示意圖（圖片來源：三井不動產集團）

MITSUI OUTLET PARK台南二期亮點品牌

此次二期引進了包含首次來台展店的日本知名母嬰品牌『西松屋』；日系精緻韓國料理『美菜莉』；支援在地生活所需之大型超市『LOPIA』；居家生活品牌大店『MUJI』；生活家電『集雅社』、『Panasonic』；生活型態大店『POYA 寶雅』等。另外，二期擴增了包含台南獨家的日系餐飲『pommes ポムの樹』、『天吉屋』；知名連鎖餐飲旗下的『及水火鍋』；義式料理 x 美式風味的『MOREFUN』等約10個餐飲品牌。其他尚有文創品牌『翡冷翠文創』；親子最愛『Toys"R"Us 玩具”反”斗城』等，更加強化家庭聚會、享受親子互動時光等多元化品牌進駐。

📍台灣初展店：西松屋

「西松屋」是日本銷售額和店舖數量排名第一的嬰童用品專賣店。店內提供各式各樣的育兒必需品，包括嬰兒、兒童和孕婦服裝、衛生用品和大件商品。本店也著重開發自己的原創商品。

📍台灣初展店：美菜莉

「Modern Korean Cuisine」以傳統韓國料理為基礎，呈現出精緻洗鍊的「現代韓式料理」。嚴選時令蔬菜、肉類與魚類食材，融合韓國料理特有的烹調手法，精心演繹出細膩且優雅的佳餚。

📍日系台南獨家：pommes ポムの樹

來自日本的創作蛋包飯專門店「ポムの樹 蘋果樹」提供約30種現點現做蛋包飯餐點。

📍日系台南獨家：天吉屋

「天吉屋」以日本傳授秘調油、炸粉的特殊比例，使用上等越光米，口感Q彈香甜的白飯，最後淋上特調醬汁，將天婦羅的美味完整呈現。天吉丼更連續 11 年榮獲日本全國丼大賽「天丼部金賞獎」之殊榮。

📍知名連鎖餐飲旗下：及水火鍋

「及水火鍋」是深緣及水有限公司旗下品牌，復刻古早柴燒甘甜淨水，品嚐食物最自然的風味，現場自助吧提供新鮮蔬菜/臺南美味熱食/深緣烘焙精緻甜點，搭配嚴選肉品、海鮮與火鍋靈魂特製果醋。

📍義式料理x美式風味：MORE FUN

人氣義式餐廳-默爾pasta&pizza全新進化，結合餐廳主廚自製的美式漢堡、手作三明治與美式拼盤，推出二代概念店。

MITSUI OUTLET PARK台南資訊

◆地址：台南市歸仁區歸仁大道101號

◆更多資訊：MITSUI OUTLET PARK台南

◆交通資訊：

東西向快速道路台南關廟線大潭交流道約1.5km（車程約4分鐘）

臨近高鐵台南站、台鐵沙崙線沙崙站

資料來源：三井不動產集團

資了整理：Vinge

👉 想看更多好吃好玩推薦歡迎加入粉絲團！