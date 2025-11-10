MIU MIU｜PRADA 眼鏡2025新品展示會 – 台灣首場在台南

當設計延伸至眼鏡系列，MIU MIU 和 PRADA 的每一副鏡框都像是設計師筆下的縮影，大膽、精緻、帶點叛逆又極具設計美感。

PRADA、MIU MIU品牌鏡款官方授權店——明格眼鏡長榮店，將這份獨特時尚的語彙帶來台灣，兩個義大利時尚靈魂將首度在台南相遇！

開業三十年來，明格眼鏡不只是許多台南人第一副眼鏡的記憶，更是無數人重塑自我風格的起點。從驗光、鏡架設計建議，到售後保養調整，專業團隊以細膩的態度守護顧客的視界，也因此成為品牌信任首選，榮獲 台南首間MIU MIU品牌鏡款官方授權經銷資格。

MIU MIU眼鏡和PRADA眼鏡不只是配件選擇，前衛與優雅的設計更是一種「態度的延伸」。2025新品承襲了義大利的匠心獨具，每一副眼鏡都結合了品牌標誌性的設計與手作質感。

Miu Miu 眼鏡 系列維持一慣俏皮與優雅的氣息，品牌重新設計1970年代的復古「書呆子眼鏡」，除了經典的玳瑁和黑色，再搭配大膽的透明及果凍色鏡框和鏡片，成為近年來不可或缺的時髦單品。

Prada 眼鏡 系列以俐落幾何線條與極簡結構詮釋力量與理性，大器的板料鏡框搭配細緻的金屬裝飾宛如一場低調的建築對話。

兩種截然不同的設計語彙，在明格眼鏡長榮店共同構築出台南少有的時尚光學美學風景。

MIU MIU | PRADA新品限時優惠

為慶祝MIU MIU 和 PRADA 眼鏡2025新品系列登場，明格眼鏡長榮店推出展會期間限定活動

光學鏡框｜買鏡框就送鏡片

墨鏡｜限時特別優惠・第二件再享 9 折

活動時間｜11/10（一）－11/20（四）

所有商品皆享有【正品保障・原廠保固・完善售後支援】

讓你以最安心的方式，擁有屬於自己的 MIU MIU 和 PRADA 眼鏡。

明格眼鏡

───────────────

長榮店｜蔡司優視力專家

台南市東區長榮路二段43號 06-2088850

───────────────

官方網站｜https://www.mingger.com.tw

───────────────

預約制服務｜蔡司優視力專家

lin.ee/xRnKM3i

───────────────

