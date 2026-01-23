MIZUNO顛覆競速定義！超輕量跑鞋「HYPERWARP」系列強勢登台

（記者許皓庭／綜合報導）在「厚底跑鞋」主宰賽道的年代，日本專業運動品牌 MIZUNO（美津濃）選擇了一條截然不同的突破路徑。

挑戰地心引力極限 單腳137g 旗艦 PURE 引領「回歸速度本質」新革命

今日，MIZUNO 正式揭曉全新競速鞋款系列——HYPERWARP。本系列秉持「Reach Beyond」的品牌精神，以「回歸速度本質」為核心開發理念，打破既有的跑鞋結構框架，一口氣推出 PURE、ELITE、PRO 三款針對不同賽事需求打造的戰靴。其中，最輕量的 PURE 版本更以驚人的 137g （單腳27CM）重量震撼市場，期望幫助台灣跑者透過極致輕量化與回彈設計，在賽道上挑戰個人成績（PB）。

圖／MIZUNO 最新競速系列！由左至右分別為： PURE(左) 極致輕量，釋放本能速度。 ELITE(中) 完美平衡，全能應對挑戰。 PRO(右) 厚底推進，因應全馬賽道。 （MIZUNO Taiwan 提供）

設計美學：MOTIVATED BY MORE 無懼路面反擊

本次首發配色以 「MOTIVATED BY MORE」為主題，全系列採用潔淨的極速白為基底，鞋側點綴象徵冷靜與專注的深藍色 RunBird 標誌，大底則抹上一道充滿爆發力的螢光黃。這不僅是視覺上的衝擊，更象徵著跑者面對嚴苛路面時，「當道路施壓，我們更用力回擊（When the road pushes back, push back harder）」的堅毅精神。

圖／137g 的秘密結構：HYPERWARP PURE 科技拆解 MIZUNO 透過極致的減法工藝，達成約 137g 的驚人輕量化。（MIZUNO Taiwan 提供）

HYPERWARP 產品矩陣：三箭齊發 精準鎖定

MIZUNO 研發團隊深知不同距離與跑法的跑者需求迥異，因此 HYPERWARP 系列並非單一鞋款，而是一套完整的競速解決方案。

HYPERWARP PURE：137g 的輕量化體驗，作為系列中最激進的作品，HYPERWARP PURE 專為追求極速感、靈活性與清晰路感的菁英跑者設計。

「極致輕量化」透過結構重組與材質革新，單腳27CM 尺寸僅重約 137g，不僅是 MIZUNO 近年最輕量之作，更在競速鞋市場樹立亮眼的輕量化指標。「直覺推進」搭載雙層 MIZUNO ENERZY XP 超臨界發泡中底，並嵌入 Smooth Speed Plate 碳纖維板，每一次觸地都能感受到直接、迅速的回饋感。「自然步態」 採 3mm 低落差（Drop） 設計，協助跑者運用前中足落地的步伐模式。

HYPERWARP ELITE：速度與穩定的黃金比例，若 PURE 是極致的鋒芒，ELITE 就是戰場上的萬能兵器。專為需要在高速奔跑中維持穩定節奏的跑者打造。

「完美平衡」單腳重量約 170g，在輕量化與緩震保護之間取得了優化平衡點。「廣泛適應性」同樣配置 MIZUNO ENERZY XP與碳板科技，但在中底幾何結構上進行微調，強化了過彎時的穩定性與長距離奔跑的支撐感。

HYPERWARP PRO：全馬賽道的續航利器，針對全程馬拉松（42.195km）挑戰者設計，幫助跑者應對賽程後段可能的肌肉疲勞與掉速痛點。

「SSA 滾動科技」延續 MIZUNO 獨家 Smooth Speed Assist 設計理念，透過 5.5mm 跟尖差 結合特殊的「後跟上翹」幾何構造，協助跑者在體力下滑時，保持滾動慣性。「長距離緩震」重量約 200g，擁有系列中較厚實的中底堆疊，提供強大的潰縮行程與緩震保護。

圖／MIZUNO HYPERWARP ELITE 專為菁英跑者打造的全能戰靴，在田徑場上展現優異的動態穩定性。以 「WHEN THE ROAD PUSHES BACK, PUSH BACK HARDER」為信念，協助跑者在高強度訓練中突破自我。（MIZUNO Taiwan 提供）

頂級工藝：細節成就品質

HYPERWARP 全系列均導入了 MIZUNO 最新的材料科技，致力於提升動能運用效率，「G3 大底 (G3 Outsole)」標誌性的特殊樹脂顆粒大底，經過精密排列運算，無論在乾燥賽道或微濕柏油路上，皆能展現出色且穩定的抓地力表現。「單絲網布鞋面 (Monofilament Mesh)」 極致輕薄且高透氣的鞋面材質，如第二層皮膚般貼合雙腳，並具備良好的排水性，有助於長距離奔跑時維持足部乾爽舒適。

發售資訊

MIZUNO HYPERWARP 「MOTIVATED BY MORE」 全系列即日起於全台指定門市及官方網路商城正式發售。邀請所有渴望突破的跑者，一同穿上 HYPERWARP，感受輕盈與速度感。HYPERWARP PURE：建議售價 NT$8,800，HYPERWARP ELITE：建議售價 NT$7,280，HYPERWARP PRO：建議售價 NT$7,280，更多產品科技解析與試穿活動資訊，請詳見 MIZUNO 台灣官方網站（https://twn.mizuno.com/）。

