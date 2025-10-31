MIZUNO馬拉松接力賽11月2日開跑 警方啟動交管

停車場及接駁車路路線：野柳海洋世界停車場→歐特儀翡翠灣停車場。（金山警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

「2025 MIZUNO馬拉松接力賽」將於11月2日早上6時在新北市萬里區太平洋建設第二停車場(近群策翡翠灣溫泉飯店) 開跑，本次賽事吸引3000多名選手報名參加。金山警分局為使本次馬拉松接力賽事順利進行，縝密編排警力、義交於賽道沿線進行交通疏導管制勤務，以維賽事交通順暢安全。

停車場及接駁車路路線：野柳海洋世界停車場→歐特儀翡翠灣停車場。（金山警分局提供）

賽事相關資訊如下：一、活動時間：114年11月2日(星期日)5時至12時；二、比賽路線：太平洋建設第二停車場(起點)→台2線→萬里隧道→右轉下社路→民生路→公園路→磺港路→磺清路→右轉台2線→石門實中體育館前(折返點)→台2線→磺清路→磺港路→公園路→民生路→下社路→台2線→萬里隧道→太平洋建設第二停車場(終點)；三、管制措施：台2線往淡水方向之車道(玉田路口至下社路口、磺清路口至石門加油站路口)全線封閉。於台2線往基隆方向之車道實施調撥車道；四、替代道路規劃：可由玉田路前往龜吼、野柳地區。

廣告 廣告

停車場及接駁車路路線：野柳海洋世界停車場→歐特儀翡翠灣停車場。（金山警分局提供）

金山警分局指出，賽事當天交通管制期間，車輛如需跨越台二線賽道須依現場人員視賽道內跑者情況彈性放行，行人部分也須依現場交通疏導人員指揮通行，建議民眾當天如有使用車輛外出之需求，請提前於11月1日20時前將車輛移置非管制區域，台二線上公車站牌也將移至附近中央分隔島處臨時站牌供民眾上下車。