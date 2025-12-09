MKBHD手機獎揭曉！iPhone17奪年度最佳 最雷竟是它

【記者趙筱文／台北報導】知名科技YouTuber Marques Brownlee（MKBHD）公布2025年智慧手機年度大獎，Apple在10個獎項中拿下4項，從最佳設計到年度手機都有，但同時也包辦「最雷手機」的不名譽位置，反映今年手機市場競爭激烈、差距逐漸趨同。

MKBHD表示，今年智慧手機市場呈現「全面拉平」的態勢，各品牌產品越做越像，真正的差異多藏在細節與體驗；因此他的評選不只看性能規格，也強調綜合體驗與改善幅度。依照今年結果，iPhone Air奪下最佳設計、iPhone17拿下「進步最多」與「年度手機」兩獎，而iPhone16e則因規格取捨與市場表現不如預期，被選為「年度最失望手機」。

其中，iPhone17能擊敗一票Android旗艦，被MKBHD形容為「真正補齊完整度的一年」，特別是終於補上120Hz螢幕，加上處理器與相機升級，成為他口中「今年最完整、甚至意外划算」的選擇。相較之下，iPhone16e雖主打親民定位，但因規格落差、表現不如同系列，使其成為此次唯一讓Apple「不太能慶祝」的得獎項目。

MKBHD的影片也點出摺疊機與中階市場的變化趨勢，認為2026年的手機形態可能會更分化，高階旗艦仍走影像與AI體驗，中階產品則會在價格帶與實用功能上持續競爭。他呼籲觀眾完整看完影片，因為許多「遺珠與次選」的觀察往往比公布得獎名單更能反映產業現況。

▪️最佳設計（Best Design Award）： iPhone Air 以極薄、極輕的外型設計獲獎，被MKBHD稱為「像珠寶一樣的手機」，雖然有取捨，但在手感與視覺上極具突破。

▪️最進步手機（Most Improved）：iPhone 17 補上多年缺席的120Hz螢幕、升級自拍相機、加倍儲存空間，被形容為「終於成為一支完整的基本款iPhone」，從不推薦變成「一般人最需要的 iPhone」。

▪️年度最失望手機（Bust of the Year）： iPhone 16e 雖然主打親民，但規格縮減過多、價格不夠吸引，MKBHD認為「取代不了基本款 iPhone 的定位」，因此成為今年最不名譽的得奬。

▪️年度手機（Phone of the Year）： iPhone 17 MKBHD認為它終於加入120Hz、更亮的螢幕、新自拍相機、基礎容量翻倍、價格維持不變，被形容為「今年最完整、甚至意外划算」的旗艦。

