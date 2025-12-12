MKBHD 2025 派成績單：iPhone 17 奪年度 MVP、國產「屈機」大芒與電量、蘋果這款慘變「年度最失望」！
千萬訂閱 YouTuber 狠批 iPhone 16e 閹割太過分，Xiaomi 與 Oppo 靠堆料橫掃獎項，完整得獎名單一次看。
全球知名科技 YouTuber Marques Brownlee (MKBHD) 按慣例在 12 月發布了備受矚目的（Smartphone Awards 2025）。在今年的榜單中，Apple 雖然憑藉 iPhone 17 奪下最高榮譽，但也有一款產品被狠批為年度最失望之作；而 Android 陣營則在相機、大螢幕和電池技術上展現了驚人的統治力。
1. 年度最佳大手機 (Best Big Phone)：Xiaomi 17 Pro Max
獲獎原因：今年大手機競爭激烈，但 Xiaomi 脫穎而出。這部 Xiaomi 17 Pro Max 擁有一塊 6.9 吋的巨型螢幕，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片。MKBHD 讚賞它充分利用了機身空間，塞入了 7,500mAh 的矽碳電池和背部副螢幕。雖然名字和設計有 Apple 的影子，但它在功能堆疊上是真正的「怪獸級」。
亞軍：Oppo Find X9 Pro（擁有 2 億像素長焦鏡頭與超大電池）。
2. 年度最佳細手機 (Best Small Phone)：Samsung Galaxy Z Flip 7
獲獎原因：傳統的小屏旗艦（如 6 吋以下的直板機）幾近絕跡，取而代之的是「摺疊細機」。Samsung Galaxy Z Flip 7 憑藉一個極為實用的 4.1 吋外螢幕奪冠。MKBHD 表示，這個外螢幕能讓他在不打開手機的情況下處理訊息，減少「漫無目的滑手機」的時間，展開後又是一部完整的 6.9 吋手機，完美平衡了便攜與實用。
3. 年度最佳相機：Oppo Find X9 Pro
獲獎原因：擊敗了 iPhone 和 Pixel，Oppo Find X9 Pro 被評為全能相機之王。它擁有 5,000 萬像素的主鏡頭與超廣角，加上一顆驚人的 2 億像素潛望式長焦鏡頭。最特別的是它支援 Hasselblad 的外掛鏡頭配件，能實現 10 倍光學變焦。無論是色彩準確度、快門反應還是夜景，它都表現出色。
亞軍：iPhone 17 Pro（依然是影片錄製的王者）、Vivo X300 Pro。
4. 最佳性價比：CMF Phone 2 Pro
獲獎原因：由 Nothing 子品牌推出的 CMF Phone 2 Pro，售價僅約 279 美元（約港幣 2,200 元），卻提供了 120Hz 螢幕、5,000mAh 電池和流暢的軟件體驗。MKBHD 驚嘆它「感覺像是一部雙倍價格的手機」，並沒有因為平價而犧牲核心體驗。
值得一提：Moto G Play（平價長氣王）、Pixel 9a、iPhone 17 標準版。
5. 最佳續航：OnePlus 15
獲獎原因：2025 年是電池技術飛躍的一年。OnePlus 15 採用了矽碳負極電池技術，在保持機身輕薄的同時，塞入了驚人的 7,300mAh 電池。MKBHD 實測能連續使用三天，徹底解決了電量焦慮，配合 120W 快充，是當之無愧的續航怪獸。
6. 最佳設計：iPhone Air
獲獎原因：雖然這部手機充滿爭議（單鏡頭、電池較小），但 iPhone Air 確實美得令人窒息。它極致輕薄的手感回歸了便攜的本質，MKBHD 形容它像一件珠寶。雖然他自己無法忍受其性能上的妥協，但不得不承認這是今年最大膽且最具美學衝擊力的設計。
7. 最佳摺疊手機：Samsung Galaxy Z Fold 7
獲獎原因：Samsung 繼續穩坐摺疊機霸主地位。Galaxy Z Fold 7 變得更輕薄，且軟件適配依然是目前摺疊機中做得最好的，讓它成為一部真正適合日常使用的生產力工具。
8. 最大進步獎：iPhone 17
獲獎原因：Apple 終於將 120Hz ProMotion 下放給標準版！iPhone 17 不僅升級了螢幕，還將基礎儲存空間翻倍，並提升了前置鏡頭。這些改變讓標準版 iPhone 終於不再是為了襯托 Pro 版而存在的「閹割版」，而是真正具有競爭力的產品。
9. 年度最失望 (Bust of the Year)：iPhone 16e
獲獎原因：與年度冠軍形成強烈對比，iPhone 16e 被評為年度最大敗筆（Bust）。雖然定位入門，但它閹割了相機（僅單鏡頭）、沒有高刷新率螢幕（僅 60Hz）、沒有最新的 Wi-Fi 規格，甚至顏色選擇也極少，但定價卻高達 599 美元起。MKBHD 狠批這是一款想利用生態系統綁架用戶、性價比極低的產品。
10. 年度最佳手機 (MVP / Phone of the Year)：iPhone 17
獲獎原因：這是一個「遲來的驚喜」。MKBHD 認為 iPhone 17 終於補齊了所有短板，全線升級至 120Hz 螢幕，擁有出色的續航力、強大的雙鏡頭系統以及極長的軟件支援週期。它在各方面都達到了 8/10 的高分，加上加量不加價，成為今年最「完整」且最值得推薦的主流手機。
亞軍：Xiaomi 17 Pro Max（雖然是致敬之作，但在規格和體驗上都極具實力）。
總結：Apple 王者回歸，中國品牌硬件「屈機」
2025 年的手機市場呈現兩極化：Apple 憑藉 iPhone 17 的全方位升級贏回了口碑，卻也在入門市場因 iPhone 16e 而遭遇滑鐵盧。與此同時，中國品牌如 Xiaomi、Oppo 和 OnePlus 在硬件創新（特別是矽碳電池技術）上已全面領先，電量動輒突破 7,000mAh 已成新常態。
