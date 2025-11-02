MLB世界大賽最終G7！ 道奇派大谷翔平先發對決藍鳥41歲賽揚強投

道奇隊公布先發陣容，確定由「二刀流」日籍球星大谷翔平掛帥先發。（翻攝道奇臉書）

MLB世界大賽進入最終G7殊死戰，道奇隊公布先發陣容，確定由「二刀流」日籍球星大谷翔平掛帥先發，將對上藍鳥隊41歲賽揚獎強投薛哲（Max Scherzer），雙方都頂著不能輸的壓力，力拚本季總冠軍殊榮。

世界大賽G6道奇派出山本由伸先發，加上道奇隊精采攻勢及防守下，最終以3比1擊敗藍鳥，成功幫助球隊續命，並且將戰局扳平3比3平手局面，逼迫藍鳥迎戰最終G7殊死戰。

面對最終G7一戰，道奇隊派出大谷翔平掛帥先發，希望能有效壓制藍鳥打線，藍鳥則是派出賽揚獎老將薛哲迎戰，而雙方先發名單也跟著曝光，力拚本季總冠軍殊榮。若道奇奪勝，不僅完成2連霸美夢，更成為近25年來首支完成此成就球隊；若是藍鳥奪勝，將是睽違32年後，球隊終於再度封王。

道奇先發名單

第1棒：大谷翔平 DH

第2棒：Will Smith C

第3棒：Freddie Freeman 1B

第4棒：Mookie Betts SS

第5棒：Max Muncy 3B

第6棒：Teoscar Hernández RF

第7棒：Tommy Edman CF

第8棒：Kiké Hernández LF

第9棒：Miguel Rojas 2B

先發投手：大谷翔平

藍鳥先發名單

第1棒：George Springer DH

第2棒：Nathan Lukes LF

第3棒：Vladimir Guerrero Jr. 1B

第4棒：Bo Bichette 2B

第5棒：Addison Barger RF

第6棒：Alejandro Kirk C

第7棒：Daulton Varsho CF

第8棒：Ernie Clement 3B

第9棒：Andrés Giménez SS

先發投手：薛哲 Max Scherzer

