MLB世界大賽最終G7！ 道奇派大谷翔平先發對決藍鳥41歲賽揚強投

徐文鴻
道奇隊公布先發陣容，確定由「二刀流」日籍球星大谷翔平掛帥先發。（翻攝道奇臉書）
MLB世界大賽進入最終G7殊死戰，道奇隊公布先發陣容，確定由「二刀流」日籍球星大谷翔平掛帥先發，將對上藍鳥隊41歲賽揚獎強投薛哲（Max Scherzer），雙方都頂著不能輸的壓力，力拚本季總冠軍殊榮。

世界大賽G6道奇派出山本由伸先發，加上道奇隊精采攻勢及防守下，最終以3比1擊敗藍鳥，成功幫助球隊續命，並且將戰局扳平3比3平手局面，逼迫藍鳥迎戰最終G7殊死戰。

面對最終G7一戰，道奇隊派出大谷翔平掛帥先發，希望能有效壓制藍鳥打線，藍鳥則是派出賽揚獎老將薛哲迎戰，而雙方先發名單也跟著曝光，力拚本季總冠軍殊榮。若道奇奪勝，不僅完成2連霸美夢，更成為近25年來首支完成此成就球隊；若是藍鳥奪勝，將是睽違32年後，球隊終於再度封王。

道奇先發名單

  • 第1棒：大谷翔平 DH

  • 第2棒：Will Smith C

  • 第3棒：Freddie Freeman 1B

  • 第4棒：Mookie Betts SS

  • 第5棒：Max Muncy 3B

  • 第6棒：Teoscar Hernández RF

  • 第7棒：Tommy Edman CF

  • 第8棒：Kiké Hernández LF

  • 第9棒：Miguel Rojas 2B

  • 先發投手：大谷翔平

藍鳥先發名單

  • 第1棒：George Springer DH

  • 第2棒：Nathan Lukes LF

  • 第3棒：Vladimir Guerrero Jr. 1B

  • 第4棒：Bo Bichette 2B

  • 第5棒：Addison Barger RF

  • 第6棒：Alejandro Kirk C

  • 第7棒：Daulton Varsho CF

  • 第8棒：Ernie Clement 3B

  • 第9棒：Andrés Giménez SS

  • 先發投手：薛哲 Max Scherzer

