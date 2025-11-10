MLB兩投手涉打假球！守護神還故意投壞球 恐坐牢65年
MLB美國職棒大聯盟傳出震驚消息！11月9日美國紐約東區聯邦檢察署宣布，克里夫蘭守護者隊投手克拉塞（Emmanuel Clase）與匹茲堡海盜隊投手奧提茲（Luis Ortiz）涉嫌體育賭博與洗錢共謀而遭到起訴，且奧提茲已經被相關單位逮捕。
據路透社報導，克拉塞曾三度入選全明星，兩度榮膺馬裡諾·里維拉美國聯盟年度最佳救援投手。調查人員發現他涉嫌操縱投球，向賭博團體透露自己將要投的球種和時間，以此牟利。起訴書顯示，他甚至會在比賽期間，透過手機告知對方即將投出的球種。
克拉塞及奧提茲共面臨四項指控：電信詐騙共謀罪、誠信服務電信詐騙共謀罪、以賄賂影響體育比賽共謀罪和洗錢共謀罪。如果所有罪名成立，他們最高可判處65年監禁。
奧提茲在當地時間週日（11月9日）於波士頓遭到逮捕，預定當地時間11月10日在聯邦法院出庭；克拉塞則尚在美國境內，未被拘留。
MLB發給ESPN的聲明中表示：大聯盟在調查之初就聯繫了聯邦執法部門，並在整個過程中給予了全力配合。我們已經知曉起訴書和今天的逮捕行動，我們的調查仍在進行中。
根據司法部發布的新聞稿，從2023年5月左右開始，克利夫蘭守護者隊的救援投手克拉塞就和組頭達成協議，操縱關於他投球的附加賭注。賭客們根據事先與克拉塞協調獲取的信息，對克拉塞的投球速度和類型進行投注。
新聞稿指出，克拉塞經常在打席的第一球就投出這些經過操縱的球，為了確保某些球被判為壞球，克拉塞故意將很多球投到遠遠超出好球區的地方。克拉塞有時會收受賭客的賄賂和回扣，以換取他們提前提供的非公開信息。他有時還會預先向賭客提供資金，以資助其作弊計劃。
美國檢察官辦公室稱，克拉塞是奧提茲與組頭之間的聯絡人，奧提茲在6月15日克利夫蘭對西雅圖水手隊的比賽中故意投壞球，並因此獲得美金5000元（約新台幣15.5萬元）報酬，克拉塞則因安排此事而獲得相同金額的報酬。起訴書顯示，在6月27日對聖路易紅雀隊的比賽中，他們兩人因類似行為各獲得美金7000元（約新台幣21.7萬元）報酬。他們兩人均已經在7月被停職。
然而，根據起訴書，在今年5月28日的一場比賽中，克拉塞的計劃出了差錯，一名打者揮棒打了一顆克拉塞故意投出的壞球，導致克拉塞和組頭輸錢。當時他們對上道奇隊，道奇的打者對著一個明顯的壞球揮棒，但克拉塞和下注者總共下了約美金4000元的賭注，賭投出的第一球是壞球還是觸身球。起訴書寫道，大約10分鐘後，克拉塞回復組頭一張悲傷小狗表情的GIF動圖。
奧提茲的律師則發表聲明否認他的當事人做錯了任何事，並表示奧提茲「過去從未，將來也永遠不會不正當地影響比賽」。
