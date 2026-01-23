MLB官網公布2026百大球星 大谷翔平蟬聯第一

美國職棒大聯盟（MLB）公布2026年百大球星榜，洛杉磯道奇隊的「二刀流」球星大谷翔平再度榮登榜首，連續2年拿下冠軍，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）排名第2，皇家隊游擊手威特（Bobby Witt Jr.）排第3，選手隊60轟重砲捕手勞雷（Cal Raleigh），從去年的59名升到第4名。

MLB官網提到，大谷翔平毫不意外再度成為現今棒壇第一人，和他2022年、2023年以及還有2025年的排名一樣，都是第一，他是史上極少數的世界MVP得主之一。

大谷翔平在開刀後重返投手丘，表現同樣出色，47局投球繳出防禦率2.87、62次三振、僅9次保送的成績單。

台視新聞／劉芝宇 責任編輯／陳盈真

