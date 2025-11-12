MLB年度最佳教頭出爐 守護者與釀酒人主帥二連霸 寫下大聯盟新紀錄

大聯盟今（12）日公布年度最佳總教練名單，美聯由克里夫蘭守護者教頭Stephen Vogt奪下，國聯則由密爾瓦基釀酒人總教練Pat Murphy拿下。圖／翻攝自X@MLB

大聯盟今（12）日公布年度最佳總教練名單，美聯由克里夫蘭守護者教頭Stephen Vogt奪下，國聯則由密爾瓦基釀酒人總教練Pat Murphy拿下。這兩位教頭繼去年同時獲獎後，再度包辦本季獎項，成為史上首對連兩年同時榮獲最佳總教練的組合。

Vogt去年首次執掌兵符便帶隊奪獎，今年面臨更艱困挑戰。陣中主力終結者Emmanuel Clase與Luis Ortiz因涉賭遭禁賽，球隊在7月一度落後分區龍頭達15.5場勝差。然而守護者在9月強勢反撲，單月繳出19勝7敗佳績，最終以88勝74敗逆轉登上美聯中區冠軍，儘管季後賽止步外卡系列賽，仍被視為本季最大驚奇之一。

釀酒人方面，Murphy在失去主力Willy Adames與終結者Devin Williams的情況下，帶隊於前段陷入掙扎，5月中旬勝率仍未過五成。不過隨後球隊逐漸回穩，從5月25日至8月16日間接連締造8連勝、11連勝及隊史紀錄的14連勝，最終以97勝65敗高居全聯盟第一。雖然在國聯冠軍戰遭道奇橫掃，但Murphy的調度與領導仍獲高度肯定。

Vogt與Murphy連兩年拿下最佳總教練，成為史上首見紀錄；他們同時也是繼勇士教頭Bobby Cox（2004-2005）與光芒教頭Kevin Cash（2020-2021）之後，再度達成二連霸的總教練。

今年入圍名單還包括紅人Terry Francona、費城人湯姆森Rob Thomson、藍鳥John Schneider與水手Dan Wilson等人。



