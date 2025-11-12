MLB最佳教頭 守護者、釀酒人蟬聯

2025MLB年度最佳總教練，國家聯盟由密爾瓦基釀酒人墨菲（右）奪下，美國聯盟則由克里夫蘭守護者福克特（左）獲獎，2人寫下歷史，連2年蟬聯此獎。 （取自MLB X）

2025美國職棒大聯盟MLB年度最佳總教練出爐，國家聯盟由密爾瓦基釀酒人墨菲奪下，美國聯盟則由克里夫蘭守護者福克特獲獎，2人都是去年得主，攜手再度獲獎，也寫下歷史。

大聯盟頒獎週繼續頒獎，墨菲連續第2年榮獲國聯年度最佳總教練，他擊敗辛辛那提紅人的法蘭科納與費城人的湯姆森，蟬聯這項殊榮。本季墨菲帶領釀酒人取得全聯盟最佳的97勝65敗戰績，不僅贏得國聯中區冠軍，也成為季後賽頭號種子。即便球隊薪資規模不大、且陣中主力如游擊手亞當梅斯於上休賽季轉投巨人，釀酒人仍展現出穩健的守備、積極的跑壘、深厚的打線以及高效率的牛棚運作。

美聯方面，則由福克特擊敗多倫多藍鳥的施奈德與西雅圖水手的威爾森，蟬聯年度最佳總教練。福克特帶領克里夫蘭在例行賽拿下88勝，力壓被普遍看好的老虎奪得美聯中區冠軍。他的執教表現在球季後段聲勢高漲，因為守護者上演了「奇蹟逆轉」——他們曾在分區落後15.5場，但最終完成自1969年MLB分區制度建立以來最大幅度的逆轉。

此外，守護者在7月9日時仍落後老虎14場，甚至到9月10日還有9.5場勝差，但他們在9月份繳出20勝7敗的驚人戰績，成為逆轉關鍵，也讓福克特最終脫穎而出。