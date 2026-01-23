MLB最新「現役百大球星」榜單曝光！大谷穩坐冠軍寶座 台美混血卡洛爾擠進前10

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

MLB Network公布最新「現役百大球星」榜單！「二刀流」大谷翔平目前仍蟬聯榜首，穩坐冠軍寶座，第2、3名分別為賈吉（Aaron Judge）與小惠特（Bobby Witt Jr.）。台美混血強打卡洛爾（Corbin Carroll）則首度擠進前10名，名列第9。最終榜單將於美國東部時間今日晚間8點公佈。

MLB Network公布最新「現役百大球星」榜單，「二刀流」大谷翔平目前仍蟬聯榜首，穩坐冠軍寶座（圖／翻攝自道奇隊Ｘ）

位居榜首的大谷翔平已是4屆MVP得主，上季以55轟刷新道奇隊史紀錄，並以146分得分、380壘打數領跑全聯盟。重返投手丘後，同樣繳出2.87防禦率、47局62K的頂級內容，帶領道奇完成世界大賽2連霸，再次證明「二刀流」的價值。

排名第2的賈吉則持續以怪物級數據撐起洋基火力，上季包辦多項聯盟第一；第3名小惠特則以全能身手坐穩皇家核心。第4名的羅利，上季締造捕手史上首見的「60轟球季」，並帶領水手奪下睽違23年的分區冠軍，成為榜單最大驚喜。

MLB Network公布最新「現役百大球星」榜單（圖／翻攝MLB Network）

其中排名第9的卡洛爾是近年大聯盟最受矚目的新世代球星之一，擁有台美混血背景，讓他在台灣格外受到關注，據了解，他先前已婉拒加入中華隊，並確定披上美國隊戰袍征戰經典賽。

MLB Network指出，本次排名由製作與研究團隊以不同於「The Shredder」的公式進行評比，綜合球員近期表現與影響力，評選出現階段大聯盟最具代表性的100位球星。









