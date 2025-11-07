MLB銀棒獎 大谷3連霸

大谷翔平連3年奪得銀棒獎，生涯第4度獲殊榮。

MLB七日公布國聯「銀棒獎」名單，道奇日籍球星大谷翔平連續3年獲得銀棒獎，也是生涯第4度獲此殊榮，不僅追平史上指定打擊的第2高得獎次數，更超越名人堂傳奇鈴木一朗，成為日本球員史上獲銀棒獎最多的選手。

大聯盟自1980年起設立銀棒獎，表揚美聯和國聯各個守備位置進攻表現最佳的球員，包括3名外野手及1個工具人，由各隊總教練與教練票選。

路透社報導，大聯盟七日公布國聯得獎名單，得主來自7支不同球隊，其中5人首度獲得銀棒獎，道奇連續第2年榮膺國聯年度最佳進攻球隊。

大谷翔平為洛杉磯天使效力時曾於2021和2023年兩度獲得銀棒獎，接著轉戰道奇再於去年和今年獲此殊榮。第4度捧起銀棒獎，追平大聯盟史上指定打擊的第2高紀錄，僅次於紅襪傳奇歐提茲的7次。

大谷翔平雖未能重現去年「50轟50盜」壯舉，但他再次繳出驚人成績，仍是年度最有價值球員（MVP）大熱門。他以55支全壘打刷新道奇隊史紀錄，跑回146分領先全聯盟，整體攻擊指數（OPS）1.014、長打率0.622和壘打數380均是國聯第一。

外野手索托生涯第6度奪獎，連續6年蟬聯。索托轉戰大都會隊首季就繼 續火熱表現，敲出43轟創生涯新高，127次保送也是全聯盟最多，上壘率0.396為國聯最佳。

以下為今年國聯銀棒獎得主名單：

捕手：古德曼（洛磯），首次得獎

一壘手：阿隆索（大都會），首次得獎

二壘手：馬爾特（響尾蛇），第2次得獎

三壘手：馬查多（教士），第3次得獎

游擊手：貝德摩（響尾蛇），首次得獎

外野手：索托（大都會），第6次得獎；卡洛爾（響尾蛇），首次得獎；塔克（小熊），第2次得獎

指定打擊：大谷翔平（道奇），第4次得獎

工具人：柏利森（紅雀），首次得獎

年度最佳進攻球隊：道奇，第2次得獎。

美聯得獎名單將於八日公布。