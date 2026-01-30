MLB／遭交易轉戰太空人！鄧愷威首發聲：感謝巨人的栽培
美國職棒大聯盟（MLB）休士頓太空人隊今（30）日正式宣布，透過交易向舊金山巨人隊換來台灣投手鄧愷威，對於轉戰新環境，鄧愷威第一時間透過經紀公司對外發聲，展現積極備戰的態度。
送出捕手換來強投 鄧愷威上季K9值驚人
這次交易也讓鄧愷威成為繼「火球仁」羅嘉仁、「釣蝦瑄」林哲瑄之後，隊史第3位效力於太空人體系的台灣球員。根據交易內容，太空人送出小聯盟捕手維拉洛爾（Jancel Villarroel）作為籌碼，成功延攬鄧愷威入團。
回顧鄧愷威上季在巨人大聯盟的表現，共出賽8場，其中包含7場先發任務，主投29.2局送出39次三振，展現不錯的三振能力，戰績為2勝4敗、防禦率6.37，每局被上壘率（WHIP）為1.55。太空人球團期盼他的加入能強化投手陣容深度。
感謝巨人栽培 鄧愷威：全力把握上場機會
針對轉戰新東家，鄧愷威隨即透過經紀公司發表聲明。他感性表示：「我非常感謝舊金山巨人隊一路以來的栽培與照顧，讓我在體系中持續調整與成長，也更加了解職業舞台對自己的要求。」
對於即將展開的休士頓生涯，他也充滿期待地說：「感謝休士頓太空人隊的肯定與信任，給我新的機會與挑戰。」文末他也特別向球迷喊話：「謝謝一路支持我的球迷朋友，未來我會持續把每天的準備做到最好，全力把握每一次上場的機會，繼續努力。」
