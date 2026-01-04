MLB／世界大賽不敵道奇！藍鳥4年18.8億簽日籍重砲岡本和真

日職讀賣巨人球星岡本和真加盟藍鳥。（資料圖／中央社）





日本職棒讀賣巨人隊重砲岡本和真確定轉戰大聯盟。根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，岡本和真在入札期限倒數最後48小時內，正式與多倫多藍鳥隊達成協議，雙方簽下一紙4年6000萬美元（約18.8億新台幣）的合約。

至此，本季日職受矚目的三位指標球星村上宗隆（加盟白襪）、今井達也（加盟太空人）與岡本和真均已確定新東家。

日職累積248轟砲火 岡本和真打擊細節持續進化

現年29歲的岡本和真擁有亮眼的長打紀錄，日職生涯累積敲出248支全壘打與717分打點。自2018年起，他曾連續多年穩定貢獻至少27轟，直到上季受傷勢影響僅出賽半季、敲出15轟。

然而，他在打擊細節上展現進步，近兩年打擊率分別為0.280與0.327，三振率則從16%優化至11%，目前生涯平均打擊率為0.277。

定位角落內野兼具外野彈性 藍鳥看重多功能性補強三壘

先前《The Athletic》曾報導，藍鳥隊對岡本和真的興趣不僅來自於長打火力，更看重其具備守備外野的多功能性。

由於藍鳥隊一壘位置目前由明星強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）鎮守，外界預期岡本和真加盟後的首個球季，將可能從三壘位置出發。藍鳥為簽下岡本，預計需支付讀賣巨人隊約1087.5萬美元的入札金。

藍鳥休季大規模補強 瞄準世界大賽冠軍目標

藍鳥隊在世界大賽失利後，休賽季展現強烈爭冠決心，先後簽下強投席斯（Dylan Cease）、韓職MVP龐塞（Cody Ponce）及潛水艇右投羅傑斯（Tyler Rogers）。

在確定網羅岡本和真後，藍鳥仍持續關注小畢歇特（Bo Bichette）的續約動向，並鎖定塔克（Kyle Tucker）與柏格曼（Alex Bregman）等好手，補強動作尚未停歇。

