MLB／世界大賽惜敗道奇！ 藍鳥「7年65.6億」簽下自由市場強投大物
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導
在今年世界大賽鏖戰7場最終不敵衛冕軍道奇後，多倫多藍鳥迅速展開休賽季補強，並在今日完成目前自由市場最重量級的一筆簽約，以7年2.1億美元（約新台幣65.6億元）簽下強投席斯（Dylan Cease），補上球隊先發戰力的最後一塊拼圖。
現年29歲的席斯在2014年選秀第六輪被小熊選中，2017年於昆塔納（Jose Quintana）的交易案中轉戰白襪，並於2019年正式登上大聯盟。席斯的耐用度與奪三振能力始終受到肯定，自2021年至今年，他連續5個賽季先發至少32場、每季都飆破200次三振，是聯盟最穩定的先發投手之一。
席斯本季在教士先發出賽32場繳出8勝12敗、防禦率4.55的成績，雖然表現較過往起伏，fWAR降至近5年新低的3.4，但他的速球品質、滑球壓制力仍被視為頂尖等級，具備隨時反彈的能力。藍鳥球團看準他仍處巔峰年齡，加上歷年累積的耐投紀錄，最終決定祭出長約綁住未來王牌。
席斯加入後，藍鳥先發輪值瞬間成為美聯最具深度的組合之一。他將與高斯曼（Kevin Gausman）、耶薩維奇（Trey Yesavage）、畢伯（Shane Bieber）以及貝里歐斯（Jose Berrios）搭檔，形成5名具備全明星級天花板的豪華陣容。
藍鳥今年在季後賽展現強悍戰力，卻在關鍵時刻差臨門一腳扳倒道奇隊，使球團決定在休賽季補強投手群。席斯的到來不僅提升輪值戰力，也展現球團明確的爭冠企圖心。隨著主力陣容逐漸成形，藍鳥新賽季再度挑戰世界大賽將備受外界期待。
