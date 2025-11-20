MLB》世界大賽G7太火燙 Netflix明年首播MLB

大聯盟今年季後賽創下8年來最高收視紀錄，世界大賽G7吸引全球5100萬人收看，更成為34年來最多人收看的大聯盟比賽。大聯盟20日公布未來3年的轉播方案，除了與ESPN維持連39季合作、NBC相隔25年重返轉播行列，串流平台Netflix更突破以往拍攝紀錄片的範圍，首次轉播大聯盟比賽。

「與ESPN、NBC環球及Netflix新簽的轉播同意權，給予我們透過賽事直播、娛樂與大型活動，來拓展接觸粉絲的絕佳機會。」大聯盟總裁曼弗瑞德表示，也希望透過進入這三大收視平台的獨特專業領域，有助於球迷收看棒球。

Netflix在美、加有超過9000萬訂戶，全球則超過3億訂戶，去年製播《逆轉賽局：鼓勵的力量》、《逆轉勝：2004波士頓紅襪傳奇之役》兩支紀錄片，都獲得艾美獎肯定。今年8月Netflix宣布取得明年經典賽日本地區的轉播權，這次與大聯盟的年度合作則先從特別活動或賽事入手，希望接觸到不同受眾。

大聯盟明年在傳統的開幕日前一天，特別準備「開幕戰」洋基vs.巨人。還有最多人收看的運動技術競賽、在明星賽舉辦的「全壘打大賽」，以及實現電影《夢幻成真》經典場景的「夢田之戰」，也將從2022年後再次舉辦，明年由雙城vs.費城人，這3場比賽都在Netflix平台直播。

NBC從1990年之後再次常態轉播大聯盟賽事，還接手ESPN黃金時段的《周日棒球夜》。《周日棒球夜》今年場均180萬收看人次，比前年成長21％。EPSN雖然讓出金雞母，卻取得銷售MLB.TV的權利，MLB.TV今年總觀看達194億分鐘，也創下歷史最高紀錄。