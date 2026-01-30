MLB／交易轉戰太空人 鄧愷威發中英長文：感謝巨人隊的栽培

大聯盟太空人隊向巨人隊交易來27歲旅美投手鄧愷威，對於轉換新東家，鄧愷威今（30）天發布中英長文，感謝巨人一路以來的栽培，未來將帶著感恩的心迎接新階段，全力以赴面對每一次上場的機會。

鄧愷威上賽季出賽8場中有7次先發，拿下2勝4敗，防禦率6.37，共奪下39次三振。根據MLB官網消息，太空人隊與巨人隊達成交易，太空人得到鄧愷威，巨人則拿走捕手維拉洛爾。另外太空人為了清出40人空間給鄧愷威，將投手佛蘭斯DFA。

鄧愷威在社群上發文感謝巨人隊一路以來的栽培與照顧，他說，「從進入體系到每一次調整與成長，都給了我很大的空間與幫助，讓我能持續進步、累積經驗，也更認識職業舞台對自己的要求。」

鄧愷威表示，也非常感謝太空人隊的賞識與肯定，讓他能擁有更豐富的機會與挑戰，謝謝兩隊高層、教練團與所有工作人員的信任與支持。「一路以來支持我的球迷朋友們，不論是來到現場、坐在電視機前、抑或是在網路上的每一個聲音，正是因為有你們，我才能在困難的時候堅持，在好的時候提醒自己保持謙虛。」

鄧最後說，「帶著感恩的心迎接新的階段，新的環境代表新的責任與目標，我會繼續把每天的準備做到最好，全力以赴面對每一次站上場的機會。謝謝大家，我會繼續努力。」

