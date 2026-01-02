MLB／今井達也簽約「太空人」！3年約總值最高19.7億元 僅次山本由伸、田中將大

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

日本職棒「西武獅」投手今井達也今年賽季表現出色，季後宣布入札，將挑戰美國職棒，吸引各隊關注。根據美媒報導，今井達也已與「太空人」簽下3年合約，合約總值最高達6300萬美元（約新台幣19.7億元），為大聯盟日本投手第3高。

日本職棒「西武獅」投手今井達也簽約太空人（圖／翻攝自「@MLB」X）

今井達也本季於「西武獅」表現相當亮眼，24場比賽拿下10勝5敗，投球局數163.2局，累積178次三振，僅投出45次保送，防禦率1.92。他去年還奪下洋聯三振王，是日職連三季雙位數勝投的超強投手。根據美國媒體指出，雖然今井達也原先被看好會引發美職瘋搶，但他實際上可選擇合約不多，最後由「太空人」搶下，雙方順利簽約。

廣告 廣告

據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）指出，今井達也3年合約總值最高6300萬美元（約新台幣19.7億元）。首年保障年薪1800萬美元（約新台幣5.6億元），若投滿100局，額外獲得300萬美元（約新台幣9300萬元）獎金，後2年年薪調漲至2100萬美元（約新台幣6.5億元），僅次於山本由伸和田中將大。且合約到期後，可選擇是否續留。

費桑德也透露，今井達也雖然有收到其他球隊較長期的合約，但平均年薪都不如「太空人」。今井達也坦言「事實上可供他選擇的選項不多」，最終選擇短約高薪，並附帶逃脫條款，與太空人達成協議，擊敗原本呼聲極高的洋基與費城人等強隊，令外界十分驚訝。

更多FTNN新聞網報導

前世界大賽冠軍投手宣布退休 希尼告別14年職業生涯

村上宗隆落腳芝加哥白襪！點名感謝「1人1鳥」 展開職棒生涯全新征途

「村神」挑戰大聯盟！ 日職重砲村上宗隆2年10.7億加盟白襪

