MLB／休季第5隊！鄭宗哲轉戰紅襪 恐再遭DFA逼近歷史紀錄

台灣旅美內野手鄭宗哲的動向再度引發關注。波士頓紅襪隊今（7）日正式宣布，已從讓渡名單中認領鄭宗哲。隨著他的加入，紅襪隊目前的40人名單已宣告額滿。

不過，外傳紅襪本週將與內野手法雷法（Isiah Kiner-Falefa）完成簽約，屆時若要騰出空間，鄭宗哲的去留恐將再次面臨考驗。

讓渡轉盤代表人物 2個月內換5隊

回顧這個休賽季，鄭宗哲堪稱大聯盟「讓渡轉盤」的代表人物，這已是他自去年底以來第5度轉換東家。他先是在美國時間去年12月19日遭匹茲堡海盜隊指定讓渡（DFA）。

今年1月7日被坦帕灣光芒隊撿走後，隨即於1月12日再度被DFA；1月16日轉戰紐約大都會隊，卻在1月21日再次遭割愛；華盛頓國民隊雖於1月29日將其納入麾下，但隨後因名單調整再度將其移出，直至今日落腳波士頓紅襪。

看中守備多功能性 符合紅襪補強方針

針對此次補強，外界分析與紅襪隊近期的戰力方針有關。紅襪棒球事務總管布瑞斯洛（Craig Breslow）近期多次強調，球隊當前目標之一是「全面提升內野防守穩定度」。鄭宗哲能勝任游擊、二壘與三壘等多個位置，其守備的多功能性正好符合球隊現階段需求。

美媒評價指出，鄭宗哲的價值不僅止於打擊帳面數據。儘管他2025年在3A的410個打席中，僅繳出打擊率0.207、上壘率0.305、長打率0.267的成績（含1轟、12支二壘安打與3支三壘安打），且在大聯盟初登場的7個打席中尚未敲安。

但他憑藉優異的選球能力累積了12.5%的保送率，並成功跑出20次盜壘，展現出不錯的纏鬥能力與戰術執行價值。

40人名單滿額 未來動向仍需觀察

若鄭宗哲能順利留在大聯盟層級，預計將被定位為具備實用性的工具人（Utility），在內野防線輪替支援，並提供速度破壞力。然而，紅襪目前的補強計畫尚未結束，報導指出球隊仍積極尋覓一名右打外野手及其他內野戰力。

值得注意的是，紅襪雖然認領了鄭宗哲，但隨著與法雷法的合約即將敲定，球隊勢必得再騰出一個40人名單空缺。一旦紅襪在後續簽下資深球員或進行其他交易，鄭宗哲恐怕將面臨再次被指定讓渡的處境，其能否在春訓前站穩腳步，仍有待持續觀察。

