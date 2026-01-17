MLB／休賽季二度遭DFA！鄭宗哲轉投大都會 美媒這樣解析

台灣旅美內野手鄭宗哲。（資料圖／美聯社）





根據美媒《MLB Trade Rumors》及相關體育媒體報導，紐約大都會隊已於今日（台灣時間17日）從指定讓渡（DFA）名單中正式選入台灣內野手鄭宗哲。

此前，坦帕灣光芒隊為了因應新交易取得的左投沃德夏克（Ken Waldichuk）及內野手威斯利（Brett Wisely）進入40人名單，決定將鄭宗哲與右投比多（Osvaldo Bido）移出名單並進行DFA。

大都會看中鄭宗哲2優勢

《MLB Trade Rumors》報導指出，鄭宗哲在上個月甫遭海盜隊DFA後被光芒隊選入，但僅待了5天便因光芒球團的人員異動再次面臨轉手。

美媒分析，大都會隊之所以選擇鄭宗哲，主因在於他具備優異的速度、穩定的守備力，且能支援內野多個守備位置，對於強化球隊內野深度具備高度價值。

此外，由於鄭宗哲目前仍保有1年的小聯盟選擇權（Minor League Option），這讓大都會球團在球員升降與調度上擁有更高的靈活性。

光芒引進沃德夏克與威斯利後趨於飽和

坦帕灣光芒隊在近期與舊金山巨人隊及奧克蘭運動家隊的交易中，積極補強投手與內野戰力，新成員沃德夏克（Ken Waldichuk）與威斯利（Brett Wisely）的加入，使得光芒40人名單空間極為吃緊。

鄭宗哲雖然在小聯盟體系展現潛力，但在競爭激烈的光芒內野佈局下，最終被球團決定割愛。

