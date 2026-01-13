MLB／光芒為交易清出40人空間 鄭宗哲二度遭DFA

轉戰MLB坦帕灣光芒隊的棒球旅美內野手鄭宗哲，傳出再度遭到指定讓渡（DFA）的消息，原因是光芒隊與勇士完成一筆交易，為了騰出40人名單空間，光芒隊將右投比多（Osvaldo Bido）與內野手鄭宗哲（Tsung-Che Cheng）列入指定轉讓名單（DFA）。

根據MLB官網指出，光芒隊為了補強戰力，向勇士換回內野手懷斯利（Brett Wisely）與左投沃德夏克（Ken Waldichuk），勇士隊則取得日後指定球員或現金補償，由於這項交易，剛剛轉戰到光芒隊5天的鄭宗哲再度遭DFA。

鄭宗哲先是於去年12月遭海盜隊DFA，光芒上週四從海盜隊的讓渡名單中撿走他，卻又在這週一選擇將他DFA，不過如果能通過讓渡程序並留在球隊體系內，鄭宗哲仍保有在春訓期間競爭游擊替補人選的位置。

