MLB》力拚衛冕 大谷出征經典賽
中華隊明年3月6日在經典賽（WBC）對決「侍武士」日本，確定躲不開MVP強棒大谷翔平了！這位才幫道奇完成世界大賽2連霸的看板球星，25日在社群網站霸氣宣布，明年將代表日本出征經典賽，尋求衛冕。不過大谷是PO打擊照片，經典賽可能被道奇「封印」投手角色，無法以二刀流出賽。
「又過了一個偉大的賽季，感謝所有球迷，我會努力訓練，期待明年再見到大家。」大谷PO出自己穿著道奇球衣的兩張照片，一張扛著球棒、一張踩在壘包上大吼，正式宣示：「我很高興能夠再次代表日本參賽。」
大谷宣布之後，日本隊教頭井端弘和立即表達歡迎：「我很高興大谷能夠再次為我們日本國家隊而戰，我相信再次看到大谷在日本比賽會讓我們的球迷非常興奮。我們將努力打造一支能夠讓日本棒球迷激動不已的球隊，目標是衛冕WBC冠軍。敬請期待後續公告。」
大谷上屆2023年經典賽以打者身分出賽7戰，繳出打擊率4成35、1轟、8打點、整體攻擊指數1.345佳績，投手身分則登板3場，戰績2勝0敗、自責分率1.86，包括冠軍戰後援關門「再見三振」美國隊長卓奧特，助日本奪得隊史第3座經典賽冠軍，也以二刀流身手榮膺MVP。
然而當時的經典賽風光後，大谷年底動了第2次手肘韌帶手術，今年6月才重新站上投手丘。明年是他作為道奇投手的第1個完整賽季，若為經典賽提前「開機」，重演2023年憾事的風險實在太高，外傳道奇球團只願放行「打者大谷」出賽。
其他人也在看
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 13 小時前
道奇有望戰力再升級？美媒：網羅「虎王」組「五大王牌」先發輪值
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒底特律老虎王牌投手史庫柏爾（Tarik Skubal）明年續披老虎戰袍的機率相當高，不過《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）也點出有機會透過交易換取對球隊更有利補強，其中衛冕軍道奇也是討論名單之一。FTV Sports ・ 17 小時前
冬盟》台灣史上首次完封日本社會人 林振賢談一點可惜：年輕投手沒有企圖心搶先發
台灣海洋25日澄清湖球場4分差完封日本社會人，這是台灣球隊首次在AWB冬季聯盟完封日本社會人，總教練林振賢賽後受訪表示，「沒有打不敗的對手，通常自己被自己打敗，投手表現很好。」不過林振賢認為比較可惜之處是近年來年輕投手對於爭取先發的企圖心較低落，希望年輕選手要提升用球數與局數。TSNA ・ 14 小時前
觀察／曹錦輝會是中國的統戰樣板嗎？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿中國棒球城市聯賽(CPB)將在明年開打，近日傳出我國前職棒選手曹錦輝、林益全等人都在台灣球員選秀名單中，消息一出，包括民進黨...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
不是象而是龍！中國棒球城市聯賽第5隊亮相 上海正大龍參戰
不是象而是龍！中國棒球城市聯賽（CPB）將於明年1月正式點燃戰火，今天（25日）公布最後一支城市球隊緯來體育台 ・ 10 小時前
經典賽》大谷翔平宣布出戰WBC 韓媒直言「我們是不是該放棄對日本的比賽了？」
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今天（25日）宣布將出戰2026第六屆世界棒球經典賽，此消息一出，日本球迷為之振奮，但同組的韓國球迷卻是兩樣情，韓國媒體「朝鮮日報」更以「是否該放棄對戰日本的比賽」為題撰文，文中充分感受到韓國媒體對於經典賽的擔憂。Yahoo奇摩運動 ・ 13 小時前
中職》樂天桃猿宣布森井誠之暫代執行長 積極改造球員及團隊營運環境
中華職棒大聯盟36年球季冠軍樂天桃猿隊，11月23日發布消息，將於11月24日下午召開記者會，將分享最新消息，樂天集團高層、桃猿高層將連袂出席，確認由森井誠之出任桃猿代理執行長。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
MLB／重磅交易！大都會10年元老放棄霸王條款 被送往遊騎兵換45轟砲手
大都會和遊騎兵24日發動重磅交易，10年元老外野手尼莫（Brandon Nimmo）放棄不得交易條款，被大蘋果當作換取昔日45轟巨砲二壘手塞米恩（Marcus Semien）的籌碼，雙方「1換1」完成交易。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》大谷翔平宣布再披日本隊戰袍 跟中華隊唯一有交集在青棒時期
大谷翔平宣布參加明年3月舉行的世界棒球經典賽(WBC)，將是他自2023年後，連2屆參賽，這也代表中華隊有機會在成棒大賽首度對決他。TSNA ・ 19 小時前
NBA／誰不想看4位MVP連線？ 官網大推貝林傑重返道奇
大聯盟休賽季自由球員動向備受矚目，日前官網列出7位應該考慮重返母隊的選手，其中貝林傑（Cody Beliinger）榜上有名，被點名和道奇再續前緣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
樂天桃猿年年有大咖出走！自由球員「逃走率」已突破六成
體育中心／綜合報導台鋼雄鷹以5年總值新台幣6,600萬元合約成功網羅黃子鵬後，這已經是桃猿隊隊史（含前身）流失的第4位自由球員，出走率來到6成67。FTV Sports ・ 1 天前
中職》樂天「新氣象」記者會今召開 球團人事大地震？
樂天桃猿隊今年逆勢奪冠，但整季包含兩度食安風暴、住宿環境爭議，和閃電換帥等風波，可說掩蓋住奪冠風光。昨樂天球團透過外部公關公司，發布今天即將在中職聯盟舉辦記者會的消息，引起外界討論。據了解，樂天高層即將公布的事務，與轉賣與否應無直接相關。但球隊整年下來負面風波不斷，記者會內容以集團高層親自說明風波狀自由時報 ・ 1 天前
中職》11/28保留名單遞交截止日 各隊戰力外名單受矚
中職各隊休賽季陸續進行戰力整頓，28日是各隊契約保留球員名單遞交截止日，未在名單內的選手形同戰力外，各隊可自由接觸、原球隊也可選擇簽回。中職規章規定，各球團應於每年11月30日（若遇例假日提前）前，向聯盟提出該年度之所屬球員中，擬於下年度締結契約的保留球員（契約保留球員），契約保留球員人數限制最多6自由時報 ・ 1 天前
WBC／台灣備戰經典賽！遭追問43人詳細名單 曾豪駒笑回
WBC／台灣備戰經典賽！遭追問43人詳細名單 曾豪駒笑回EBC東森新聞 ・ 1 天前
快訊／大谷翔平宣布參加經典賽 台灣隊明年3/6交手
MLB道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平，今（25日）宣布將代表日本隊參加世界棒球經典賽（WBC），讓廣大球迷嗨翻。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
經典賽》大谷翔平宣布出戰WBC、山本由伸和佐佐木朗希是否參賽？讓道奇陷入兩難
洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平，今天（25日）在社群上宣布將代表日本隊參加2026年第六屆世界棒球經典賽，並寫下：「能再次代表日本出賽，我感到很開心。」但此時母隊道奇將陷入困難抉擇，除了需考量是否放行大谷在WBC中以投手身份登板外，另外兩名日籍好手山本由伸及佐佐木朗是否參加WBC也是一大難題。Yahoo奇摩運動 ・ 13 小時前
WBC/委國隊長來了！ 大聯盟300轟重砲連四屆參戰
世界棒球經典賽明年3月開打，各隊也逐步確定主要出賽名單，今（25日）委內瑞拉宣布，將會由大聯盟打下300轟的重砲捕手培瑞茲（Salvador Perez）作為國家隊隊長，也確認他將連續打第四次的經典賽。中天新聞網 ・ 18 小時前
樂天桃猿今突然召開記者會 宣布高層人事異動
中職樂天桃猿奪下今年台灣大賽總冠軍，不過月初就被本刊報導〈新聞傳真／一軍風光奪冠卻現財務隱憂 爆樂天桃猿二軍環境惡劣〉，隨後又出現換掉總教練古久保健二的事件，引起球迷熱議。樂天桃猿今（24）日突然宣布召開記者會，主要宣布高層人事異動的消息。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中職／樂天桃猿員工獎金、旅遊超寒酸！ CEO承諾數字：會讓大家開心
樂天桃猿今年挺過一整季的負面風波，在季末靠著全隊團結一心，以「下剋上」奪得台灣大賽冠軍，然而奪冠後後勤行政的獎金及員工旅遊相當寒酸，樂天桃猿代理CEO森井誠之回應，今年有準備獎金給隊職員，預計12月發放，並承諾「會讓大家開心的數字！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》邀請旅美球員「有點複雜」 蔡其昌：不是說想選就可以選
世界棒球經典賽(WBC)中華隊上週召開選訓會議，確認第1階段集訓選手，本土加旅外共43人，也就是說，中華隊從原本超過50人大名單，縮減至43人，關於旅美球員部份，中職會長蔡其昌坦言「比較複雜」，不是只要遵守大會(大聯盟主導世界棒球經典賽公司WBCI)規定，球員所屬球團又另外有規定，因此不是說想選就可以選。TSNA ・ 21 小時前