MLB》力拚衛冕 大谷出征經典賽

中華隊明年3月6日在經典賽（WBC）對決「侍武士」日本，確定躲不開MVP強棒大谷翔平了！這位才幫道奇完成世界大賽2連霸的看板球星，25日在社群網站霸氣宣布，明年將代表日本出征經典賽，尋求衛冕。不過大谷是PO打擊照片，經典賽可能被道奇「封印」投手角色，無法以二刀流出賽。

「又過了一個偉大的賽季，感謝所有球迷，我會努力訓練，期待明年再見到大家。」大谷PO出自己穿著道奇球衣的兩張照片，一張扛著球棒、一張踩在壘包上大吼，正式宣示：「我很高興能夠再次代表日本參賽。」

廣告 廣告

大谷宣布之後，日本隊教頭井端弘和立即表達歡迎：「我很高興大谷能夠再次為我們日本國家隊而戰，我相信再次看到大谷在日本比賽會讓我們的球迷非常興奮。我們將努力打造一支能夠讓日本棒球迷激動不已的球隊，目標是衛冕WBC冠軍。敬請期待後續公告。」

大谷上屆2023年經典賽以打者身分出賽7戰，繳出打擊率4成35、1轟、8打點、整體攻擊指數1.345佳績，投手身分則登板3場，戰績2勝0敗、自責分率1.86，包括冠軍戰後援關門「再見三振」美國隊長卓奧特，助日本奪得隊史第3座經典賽冠軍，也以二刀流身手榮膺MVP。

然而當時的經典賽風光後，大谷年底動了第2次手肘韌帶手術，今年6月才重新站上投手丘。明年是他作為道奇投手的第1個完整賽季，若為經典賽提前「開機」，重演2023年憾事的風險實在太高，外傳道奇球團只願放行「打者大谷」出賽。