MLB》千萬美元留艾夫林 金鶯穩先發戰力

歷經一個失望賽季的金鶯，休賽季期間先後延攬了重炮手阿隆索以及速球王巴茲，29日決定再以1年1000萬美元價碼續留前美聯勝投王艾夫林，期望能在新賽季補強先發投手戰力。

現年31歲的艾夫林，先後效力過費城人、光芒與金鶯，2023年在坦帕灣時期31場出賽皆先發，投177.2局送出186次三振，拿下美聯最多16場勝投（8敗），自責分率3.50，塞揚獎票選排名第6。

艾夫林上季曾3次因背闊肌和背部傷勢進入傷兵名單，14場先發6勝5敗、5.93自責分率，加上三振率下降和挨全壘打比率上升，這與他2024年交易截止日從光芒轉戰金鶯後，9場先發取得2.60自責分率相比有著天壤之別。

金鶯連兩年打入季後賽，但上季戰績75勝87敗，美聯倒數第4，在大聯盟的ERA排名位列第24，提升先發輪值實力是金鶯運營總裁伊萊亞斯今年冬天的三大優先事項之一。

球季結束後金鶯與右投手赫爾斯利簽下2年2800萬美元合約，再用羅德里格斯交易來即將成為自由球員的外野手沃德，然後跟阿隆索簽下5年價值1.55億美元的超級巨約。

上季擔任金鶯開幕日先發投手的艾夫林，預計在2026年進入先發輪值陣容後半段，剛經歷一個突破性賽季的羅傑斯也將徹底恢復健康，加上布拉迪、巴茲，金鶯目標鎖定重返季後賽。