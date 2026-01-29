MLB／受邀大聯盟春訓！林維恩參戰經典賽添變數

台灣20歲旅美投手林維恩。（圖／中央社）





奧克蘭運動家隊（Oakland Athletics）今（29）日正式公布2026年大聯盟春訓的非40人名單受邀選手（Non-Roster Invitees），總計31人入列。

其中，備受期待的20歲台灣左投林維恩赫然在列，他將與早已名列40人名單的25歲旅美右投莊陳仲敖，一同現身大聯盟春訓營，形成難得的「台灣雙投」同場奮戰畫面。

20歲林維恩獲邀春訓 美媒讚「台灣版史奈爾」

年僅20歲的林維恩去年（2025）迎來旅美首個完整賽季，表現令人驚艷。他從小聯盟1A一路殺進2A，整季橫跨三個層級，共出賽26場（13場先發），繳出4勝5敗、防禦率3.72的成績單；在87局的投球中狂飆117次三振，K9值高達12.1，展現強大的三振能力。

根據大聯盟官網《MLB Pipeline》的分析報導，林維恩目前名列運動家農場新秀第19名（部分媒體評為前10），其犀利的投球型態更被外媒封為「台灣版史奈爾（Taiwanese Snellzilla）」，認為他極具潛力。

雖然《Baseball America》日前的百大新秀名單中將其列為遺珠，但此次受邀參加大聯盟春訓，顯示球團對這位年輕左投的高度重視，意在讓他提早體驗大聯盟氛圍與強度。然而這也讓他代表台灣參加經典賽增添了不少變數。

莊陳仲敖名列40人名單 力拚開季一軍席次

另一位台灣好手莊陳仲敖則是以40人名單選手的身分投入春訓。他在2025賽季於2A層級展現吃局數能力，出賽28場（26場先發），主投145.2局送出145次三振，戰績6勝11敗、防禦率4.08，被打擊率僅2成62。

莊陳仲敖在去年底為了避免規則五選秀被挑走，已獲球團放入40人名單保護，顯示他是球隊未來藍圖中的重要戰力。外媒評估，莊陳仲敖擁有不錯的球威與耐投性，若能在春訓展現壓制力，有機會競爭開季牛棚或先發輪值的後段席次。

31人名單星光熠熠 頂級新秀齊聚

除了台灣雙星，運動家此次的非40人受邀名單也包含多位頂級大物。包括大聯盟官方百大新秀排名第4的內野手德．弗里斯（Leo De Vries）、排名第41的左投阿諾德（Jamie Arnold），以及排名第51的右投詹普（Gage Jump）都在陣中。

