MLB／史上第1人！耶薩維奇K掉道奇12打者 創世界大賽紀錄

耶薩維奇完全封鎖道奇打線。（圖／美聯社）





MLB美國職棒世界大賽第5戰，多倫多藍鳥22歲新人投手耶薩維奇（Trey Yesavage）繳出歷史級表現，主投7局飆出12次三振，僅被擊出3支安打，創下新人投手在世界大賽單場最多三振紀錄，率隊完全封鎖洛杉磯道奇打線。

耶薩維奇是藍鳥隊去年首輪選進的投手，今年正式展開職棒生涯，從小聯盟1A出發，短短一季便從高階1A、2A一路升上3A，並於9月15日登上大聯盟完成初登板，成為藍鳥最受矚目的新生代戰力。

這位22歲右投的最大特點是極高壓角的出手點與穩定控球，他以快速球搭配滑球、指叉球等多樣球路製造壓制力。

今日登板7局僅被敲3安，其中2支為內野安打，唯一失分是遭道奇打者赫南德茲（Enrique Hernández）轟出陽春砲，其餘時間完全掌握比賽節奏。

耶薩維奇此戰車月1949年紐康柏（Don Newcombe）單場11K紀錄，成為菜鳥在世界大賽單場最多三振的投手，也成為史上第一位在世界大賽單場12K沒有保送的球員。