MLB》史密斯開轟山本關門 道奇射鳥2連霸

道奇2日在世界大賽G7發揮超強韌性，先從0比3落後打完9局變成4平，再靠威爾史密斯11局上陽春炮，以及山本由伸後援2.2局無失分關門，終場5比4逆轉擊敗藍鳥勇奪2連霸，成為相隔25年以來首支成功衛冕球隊。

上次完成衛冕的是1998到2000年3連霸的洋基，這也是道奇隊史第9冠，跟紅襪、運動家並列史上第3多，史上最多冠是27冠的洋基，其次是紅雀11冠，道奇總教練羅伯茲在頒獎時說：「棒球是人類史上最棒的運動！」

藍鳥強打小畢謝特3局下從大谷翔平手中敲出中外野三分炮，讓道奇陷入苦追窘境，打完前8局，道奇還以3比4落後，可是最近1個月沒敲安打的羅哈斯，竟然爆冷從藍鳥守護神霍夫曼手中揮出追平比數的陽春全壘打。

山本由伸9局下在滿壘、一人出局時登板，隨即化解道奇失分危機，也讓比賽進入延長，威爾史密斯11局上敲出陽春炮，山本11局下再次面臨一、三壘有人危機，卻讓柯克敲出雙殺打結束比賽，山本頓時振臂高呼慶祝。

羅哈斯說：「我本來沒想要敲全壘打，這好像是我本季首度面對右投開轟，卻在我生涯最重要時刻做到。」威爾史密斯也說：「你會夢想著那些時刻，舉例來說，像是延長賽幫助球隊取得領先，我會永遠記住這個時刻。」

這是藍鳥隊史首度輸掉世界大賽（前兩次都封王），更無緣相隔32年奪冠，但最悲情的藍鳥球員還是厄尼克萊門特，因為他昨天5支3猛打賞，今年季後賽累積30支安打，成為MLB史上單季季後賽敲出最多安打的球員。