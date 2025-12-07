MLB》國民送出費雷爾 跟水手換兩潛力股
華盛頓國民與西雅圖水手7日宣布完成交易，國民把左投費雷爾送到水手，換回頂級新秀捕手哈利福特與小聯盟投手里昂，這筆交易可讓上季距離世界大賽只有1勝的水手，除了老將史皮爾，增添第2名強力左投後援投手。
現年25歲的費雷爾，上季交出4勝4敗、11次救援成功、防禦率4.48、71次三振成績，快速球平均球速高達97.7英里／小時，原本他被設定為國民下個球季的終結者，如今被交易到水手，將跟史皮爾競爭主要終結者角色。
哈利福特則是2021年首輪新秀，上季在3A小聯盟出賽97場，打擊率2成83、16支全壘打，今年9月完成大聯盟首秀，打了8場比賽，其中1場擔任先發捕手，8個打數只有1安，打擊率1成67且有1分打點。
儘管哈利福特被評估為頂級新秀捕手，但在水手苦無發揮空間，因為水手擁有今年美聯MVP票選第2的羅雷固定擔任先發捕手，所以福特會被水手當作交易籌碼並不意外，他到了國民之後或許受到重用，畢竟國民捕手戰力較弱。
匹茲堡海盜昨天也跟波士頓紅襪完成牽涉5名球員的交易案，紅襪獲得上季2勝1敗與防禦率3.57的先發右投奧維耶多、小聯盟左投薩馬聶戈與捕手古茲曼，海盜則得到潛力新秀外野手賈西亞與小聯盟右投特拉維索。
