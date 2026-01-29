MLB》報答洋基 貝林傑不打經典賽

日前以5年1億6250萬美元與洋基完成續約的前MVP強打者貝林傑，昨在透過視訊訪問時直言欠史坦布瑞納家族一分情，因此將全力備戰新賽季，不會代表美國隊參加3月的世界棒球經典賽。

現年30歲的貝林傑，曾在2019年奪下國聯年度MVP，上賽季從芝加哥轉戰至紐約，繳出2成72打擊率、29發全壘打、98分打點的成績單，雖不如巔峰狀態，但仍是備受期待的中心打線。

「我對於球隊現有陣容非常滿意。」貝林傑表示，「當然，這可能不是每個人都想聽到的，但我確實很喜歡這個團隊，我們之間有著極佳默契，我們都是為彼此而戰。此外，我們還有一些重要球員回歸，我很高興能和他們一起重新並肩作戰。」

「我們在交易截止日期前補充了很多球員，他們都找到合適的位置。」洋基總經理凱許曼強調，「他們經歷了賽場競爭和季後賽帶來的成長陣痛。」

「新賽季我們大部分球員都留在隊中，所以我感覺我們的陣容靈活性更好了。」洋基總教練布恩說，「雖然不能保證一定能贏，但我們有機會取得非常好的成績。」

貝林傑表示，「我不會參加世界棒球經典賽，而是選擇參加春訓，專注於備戰新賽季例行賽。」這項消息對於自2009年以來一直渴望再次贏得世界大賽冠軍的洋基隊來說，無疑是件好事。

上賽季在季後賽不敵藍鳥，洋基依舊選擇陣容穩定而不是徹底改變的策略。「這將是不同的組合，我們期待著不一樣的結果。」凱許曼說，「敬請期待，看看我們會走到哪一步！」