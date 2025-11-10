MLB／大聯盟爆打假球！守護者終結者操縱比賽遭起訴
MLB再度傳出重大醜聞，美國紐約東區聯邦檢察署於美國時間11月9日宣布，克里夫蘭守護者隊終結者克拉塞（Emmanuel Clase）與匹茲堡海盜隊投手奧提茲（Luis Ortiz）因涉嫌參與體育賭博、操縱比賽內容及洗錢共謀遭到起訴。
檢方指出，兩人涉嫌自2023年起與非法體育賭博組織勾結，利用球員身分提供內部比賽資訊，甚至在比賽中刻意影響投球內容，以操控賭博結果。
起訴書中列出四項重罪，包括電信詐欺共謀、賄賂操縱體育競賽共謀、誠信服務電信詐欺共謀與洗錢共謀。
根據起訴內容，克拉塞自2023年5月起開始向賭博組織提供資訊，並涉嫌在部分比賽中故意投出壞球，以影響投注結果。奧提茲於2025年6月加入共謀。
檢方指出，該犯罪集團透過操縱比賽與投注活動共獲利約46萬美元，兩名投手疑似收取部分報酬或以其他方式從中牟利。
美國司法部在聲明中表示，這起案件涉及嚴重違反職業體育公正原則的行為，強調將持續追查相關賭博網絡與涉案人士。
美國職棒大聯盟（MLB）發表聲明指出，聯盟早前已接獲異常投注活動的通報，並全力配合聯邦執法機關調查。
MLB重申，任何參與非法賭博或操控比賽的行為都將受到嚴懲，並強調維護比賽誠信是聯盟的首要責任。
