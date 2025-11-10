MLB／大聯盟爆打假球！守護者終結者操縱比賽遭起訴

新北市 / 綜合報導 詐團車手日前在新北市中和區準備取款，當場被警方活逮，不過報案人竟然是車手的媽媽！原來她愛女心切，聽到女兒找到工作，負責收款還有車馬費，驚覺有異報警求助。警方提醒，近來詐團把 觸 手伸進弱勢族群，加上高薪誘騙，民眾求職得要特別小心。警方VS.陳姓男子說：「你來這邊幹什麼啦，我哪有幹嘛，趴好，我哪有幹嘛，懷疑啊。」警方將黑衣男子壓制在地，他還想裝傻，警方VS.陳姓男子說：「你剛剛有沒有在超商，我不能在超商喔，剛好有面交車手在超商，你現在又在這邊。」原來男子是詐團的監控手當時正在用手機毫無防備，警方看準時機搶先一步行動，另一名女車手也遭逮，目擊民眾說：「(女車手)好像笑得還滿開心的，跟警察在講，然後晚一點的時候，那個警察這時候就來了，就把她載走了，手銬銬起來就載走了。」記者李采臻說：「男子作為監控手，跟女車手準備在超商領款，被警方逮個正著，一路往巷子跑，不過這報警抓人的，居然是車手的媽媽。」陳姓女車手日前跟媽媽分享，找到工作負責外出收款，工資一次2000元車馬費另計，媽媽驚覺有異報警求助，警方也覺得當中必有詐，前往指定地點果真逮到詐團成員。陳姓監控手有詐欺洗錢前科，自稱跟女友吵架北上散心，但警方當場查扣偽造的工作證，還有工作契約，這下想賴也賴不掉，新北警中和分局錦和所所長梁世詮說：「因為女兒還是相信說這是正常的工作，所以就還是堅持要去前往面交，那經過這個我們在現場埋伏，確實有發現到監控手的身影，確認這是一個詐騙的行為，就現場逮捕。」陳媽媽愛女心切，擔心女兒被騙被利用，跟警方聯手阻止，不過警方也表示，近期詐團也開始把觸角轉向弱勢族群，用高薪名義誘騙他們擔任車手，民眾務必謹慎以免誤觸法網。 原始連結

華視影音 ・ 15 小時前