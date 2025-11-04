MLB》大谷二度封王 遊行霸氣豪言：明年再拿一冠

在萬眾歡呼與藍白旗海中，洛杉磯道奇隊3日在市中心舉行冠軍遊行，慶祝他們以4勝3敗擊退多倫多藍鳥，完成世界大賽二連霸。知名球星大谷翔平和愛妻真美子一同在遊行車上和球迷致意，拿下致勝關鍵的山本由伸說：「輸，從來不是我們的選項。」



球員霸氣豪言 句句寫歷史



今年世界冠軍最終戰充滿不可思議和峰迴路轉的奇蹟，也讓洛杉磯民眾相當興奮，多位球員也發表感言，引起球迷歡呼。拿下關鍵勝局，以精準控球與多段式變化球屢壓對手，4勝當中就為球隊貢獻了3勝，拿下世界大賽MVP的山本由伸靦腆說：「輸，從來不是我們的選項。」



眾所矚目的大谷翔平除了感謝粉絲，更發下豪語：「明年，我要再拿一枚戒指！」今年大谷再次重回二刀流，並在國聯冠軍賽對上釀酒人，以先發加打擊，展現出史詩級的表演，不僅單場主投6局無失分，還扛下三響炮，上演「自己的勝投自己打」榮獲國聯冠軍MVP。



球星Miguel Rojas也回顧說，「如果沒有Freddie Freeman、沒有G3那發在18局最後的再見全壘打，如果沒有三勝投手（指山本由伸），今天我們就不會站在這裡。」Rojas在G7關鍵最後9局下要準備瀕臨淘汰時，有鐵頭稱號的羅伯特仍堅信他的老將經驗，結果一發將勝負板平。



被Rojas點名的Freddie Freeman感性說：「2024年的我們曾經做到過、2025年我們現在做到了，而2026年，現在，正式開始！」被視為關鍵打者的Freeman，本季打擊率超過.310，並在世界大賽G3的18局延長賽轟出關鍵再見轟。



即將退休的傳奇左投Clayton Kershaw先和粉絲致謝，也感謝球隊讓他夢想成真，「我的人生過去18年就是個道奇魂，而今天我要說，我是冠軍魂！」雖然Kershaw在賽季結束後正式退休，季後賽他仍身體力行，為奪冠貢獻上一局又一局的精采好投。曾為紅襪隊贏得冠軍的Mookie Betts說：「我已經拿到四個冠軍了，現在是時候準備拿第五個了。」



市民熱情沸騰 藍白王朝再起



洛杉磯道奇隊遊行自市政廳出發，沿途球迷高舉標語、揮舞旗幟，與球員互動。許多人先前一直不看好道奇能夠衛冕成功，甚至藍鳥媒體人也曾經在發文談到，比較強的球隊沒有贏很可惜而引發爭議。



最終，洛杉磯道奇隊贏得最後勝利，以實力打破外界閒言歲語，也同時讓洛杉磯民眾相當感動，今年南加州發生罕見山林大火，川普政府又在夏天時展開大規模移民掃蕩，使洛杉磯地區相當不安，不少粉絲說，道奇隊的連霸表現替市民帶來團結與希望。