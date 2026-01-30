MLB／大谷愛妻真美子 晚宴穿「黑色大衣」賣翻缺貨

大谷翔平和妻子真美子。（圖／美聯社）





大聯盟道奇球星大谷翔平日前與妻子真美子出席頒獎典禮，真美子穿著的黑色亮面大衣，引發熱烈關注，不少人都說版型好看，日本品牌官網全尺寸都售完，業者透露不排除視情況再生產販售。

大聯盟球星大谷翔平一同太太真美子出席全美棒球記者協會紐約分會舉辦的頒獎晚宴，太太穿著這件黑色亮面大衣，吸引不少人注意，成為關注焦點。

據了解這件黑色大衣，是日本平品牌2025年秋冬推出的天鵝絨拼接大衣，定價13萬日幣（約台幣2萬6600元），品牌官網全尺寸、全顏色都售完，據了解大衣在晚宴前就銷售一空，是否會因詢問熱度而再度生產，品牌表示還在評估中。

因為穿著帶動話題並非首例，先前真美子在球場上穿著背後繡有大谷的17號外套，引發球迷討論，不少人都說我也想買這件，一家人看起來很幸福。

