MLB／大谷熄火吞K！藍鳥菜鳥7局狂飆12K 率隊聽牌了

洛杉磯道奇二刀流超級巨星大谷翔平。（圖／美聯社）





2025年美國職棒世界大賽G5「天王山之戰」，多倫多藍鳥派出新人右投耶薩維奇（Trey Yesavage）繳出載入史冊的好投，全場投7局僅失1分，飆出12次三振，率隊以6比1擊敗洛杉磯道奇，取得3比2聽牌優勢。

藍鳥首局就對道奇先發左投史奈爾（Blake Snell）展開猛攻，開路先鋒D.施奈德（Davis Schneider）首打席首球轟出全壘打，下一棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）背靠背開轟，僅用3球就攻下2分，早早建立領先優勢。

廣告 廣告

道奇在3局下靠E.赫南德茲（Enrique Hernández）陽春砲追回1分，但這也是全場唯一得分。道奇全場僅敲出4支安打，日本球星大谷翔平4打數無安打、吞1次三振。

藍鳥4局上再度突破史奈爾，瓦修（Daulton Varsho）三壘安打掀起攻勢，接著克萊門特（Ernie Clement）高飛犧牲打再添1分，將比分改寫為3比1。

比賽進入7局上，藍鳥2出局攻佔一、三壘，道奇換上火球投手亨利奎茲（Edgardo Henriquez）救援，他先投出暴投讓藍鳥送回1分，隨後又被小畢歇特（Bo Bichette）擊出安打再失1分，藍鳥單局再攻下2分擴大領先。

8局上，凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）適時安打追加保險分，終場藍鳥以6比1收下勝利。耶薩維奇先發7局僅被擊出4安、失1分，送出12次三振，完全壓制道奇打線，成為本場贏球最大功臣，藍鳥距離隊史再度奪冠僅差一勝。