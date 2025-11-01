MLB／大谷翔平G7確定掛帥先發！今殊死戰道奇、藍鳥先發打序曝

洛杉磯道奇日本球星大谷翔平。（圖／美聯社）





MLB世界大賽進入最終決戰，第7戰將在今日登場。衛冕軍洛杉磯道奇隊在最後一刻宣布，由日本二刀流巨星大谷翔平擔任先發投手，迎戰多倫多藍鳥隊，這場比賽將決定本季總冠軍歸屬。

道奇隊昨日靠著日本王牌山本由伸6局僅失1分的優質先發，以3比1擊退藍鳥，將系列賽扳成3比3平手，逼出第7戰。

賽後，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）未立即公布G7先發人選，只透露大谷確定會登板，可能投2至4局，並強調除了山本之外的所有投手都在可用名單內。

廣告 廣告

道奇打線依序為：

1棒 大谷翔平（DH）

2棒 史密斯（Will Smith，捕手）

3棒 佛里曼（Freddie Freeman，一壘手）

4棒 貝茲（Mookie Betts，游擊手）

5棒 馬恩西（Max Muncy，三壘手）

6棒 T.赫南德茲（Teoscar Hernández，右外野手）

7棒 艾德曼（Tommy Edman，中外野手）

8棒 K.赫南德茲（Kiké Hernández，左外野手）

9棒 羅哈斯（Miguel Rojas，二壘手）。

藍鳥隊則派出41歲、3屆塞揚獎強投薛哲（Max Scherzer）先發，藍鳥先發打線為：

1棒 史普林格（George Springer，指定打擊）

2棒 盧克斯（Nathan Lukes，左外野手）

3棒 小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，一壘手）

4棒 小畢歇特（Bo Bichette，二壘手）

5棒 巴傑爾（Addison Barger，右外野手）

6棒 柯克（Alejandro Kirk，捕手）

7棒 瓦修（Daulton Varsho，中外野手）

8棒 克萊門特（Ernie Clement，三壘手）

9棒 吉梅涅茲（Andrés Giménez，游擊手）。