MLB／好消息！海盜宣布簽下大溪二刀流國手林珺希

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林珺希。（圖／棒協提供）





台灣青棒再度傳出震撼市場的旅外喜訊！美國職棒匹茲堡海盜隊於美東時間9日正式宣布，以小聯盟合約簽下今年自桃園市大溪高中畢業的18歲應屆畢業大物林珺希。

據了解，本次簽約金總額超過60萬美元（約折合新台幣1900萬元）。林珺希不僅率先傳出旅外好消息，這也是大溪高中繼去年野手廖宥霖加盟密爾瓦基釀酒人隊之後，連續第二年成功輸出球員至美國職棒體系。

U18世界盃防禦率完美「0」

出生於2008年6月17日的林珺希，身高179公分、體重73公斤，在場上為右投右打，兼具投手與外野手雙重身份，在國內曾拿過多次打擊獎項，堪稱球隊主力投手與中心打線的重要雙刀流戰力，因而獲封「大溪大谷翔平」之稱。

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林珺希的實力躍升有跡可循，他在2024年透過球隊導入運動科學訓練，在短短半年內球速就大幅提升約5公里，最快球速一舉達到147公里，他更在帽簷寫下「150」作為奮鬥目標，渴望突破150公里大關。

去年，林珺希在木棒聯賽測得最快球速提升至148公里，並在該屆賽事展現投打俱佳的強悍實力，一舉拿下全壘打獎。

同年，他成功入選U18世界盃中華隊，在國際賽的4場出賽中皆以後援身份登板，總計投5.1局僅被敲出2支安打，瘋狂送出8次三振，雖有4次四壞球保送，但沒有丟掉任何分數，防禦率維持完美的0，展現極其優異的防線壓制力。

海盜砸逾60萬美元納入麾下

根據大聯盟官網以及海盜隊官網今天的最新公告動態顯示，匹茲堡海盜隊正式宣布簽下國際自由球員林珺希（Chun Hsi Lin），雙方簽下小聯盟合約。

據悉，這筆合約的簽約總額超過60萬美元（約折合新台幣1900萬元），正式開啟林珺希的美國職棒追夢之旅。

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