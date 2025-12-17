MLB》婉拒6300萬收購！球迷堅持拍賣大谷翔平全壘打球：盼屬於日本

日籍球星大谷翔平，在國聯冠軍賽對戰密爾瓦基釀酒人第4戰中，狂轟3發全壘打，被譽為史上最佳單場表現。根據外媒報導，這場比賽的第3轟用球持有者將進行拍賣。

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，在10月國聯冠軍賽對戰密爾瓦基釀酒人第4戰中寫下歷史，成為史上第一位單場6局無失分、送出10次三振，又轟出3發全壘打的球員，也被許多人譽為是史上最佳單場表現，賽後更直接獲頒國聯冠軍系列賽MVP。

根據《紐約郵報》報導，這場比賽的第3轟用球持有者將進行拍賣，並拒絕高達200萬美元（約新台幣6300萬元）的私下收購提案，有機會創下棒球界史上最高價的全壘打球。

球迷婉拒天價收購 盼日本報價「物歸原主」

即將登上拍賣台的，就是大谷在對戰釀酒人第4戰中擊出的第3轟全壘打球。該球由球迷佛羅雷斯（David Flores）持有，受訪時透露當時自己其實正在打盹，被全場歡呼聲驚醒，抬頭一看，球正朝自己飛來，憑著過往運動經驗成功接住。

事後，佛羅雷斯陸續收到多筆「瘋狂」的收購提案，其中最高出價金額達200萬美元，但他最終選擇拒絕。他認為這顆球「屬於翔平，也屬於日本」，因此一直在等來自大谷的家鄉日本報價，只是結果並未如願，才決定將該球送上拍賣台。

有望超越50轟1.4億的拍賣紀錄

佛羅雷斯稍早已和知名拍賣人肯・戈爾丁（Ken Goldin）達成協議，將於23日起在戈爾丁拍賣平台（Goldin Auctions）上架競標，而非選擇直接出售。競標將持續至明年1月中旬左右，戈爾丁表示這顆球確定是「七位數美元等級」。無論最終成交價格如何，佛羅雷斯都抱持著信心，認為有機會高於原本直接出價的金額，並笑稱「不管結果如何，我都會過得更好」。

另外，2024年大谷達成「50轟50盜」的50轟紀念球，也曾放上戈爾丁拍賣平台競標，結標金額360萬元美金，加上手續費等相關費用，買家支出的總金額將近440萬美元（約新台幣1.4億元），成為棒球界史上最貴的全壘打球，最終由台灣企業「優式資本」成功標下。至於這次的第三轟球有沒有機會再次奬落台灣，甚至超越50轟紀念球的拍賣金額，就等競標結果揭曉。