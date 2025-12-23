MLB/官網公布甩棒排行榜！ 大谷翔平拿榜首、4轟進榜

大聯盟官網今（23日）公布2025年賽季前40名的甩棒英姿，洛杉磯道奇球星大谷翔平進榜4次傲視群雄，他在5月9日對上亞歷桑納響尾蛇所擊出的超前三分砲，其模仿古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）的甩棒更成為榜首。

大谷翔平。（圖／美聯社）

奪下榜首的經典畫面發生在美國時間5月9日，當天道奇作客交手響尾蛇，比賽進入到9局上，道奇仍以8-11落後，不過他們先靠著連續安打將比分扳平，一出局、一二壘有人時，大谷翔平從湯普森（Ryan Thompson）手中夯出一發右外野方向的三分砲，幫助球隊超前比數，最終完成逆轉。

值得一提的是，大谷翔平當時揮擊後雙手抓著球棒，目送球出牆的同時，順勢將棒子丟出，雙手先是高舉後往下壓、膝前擊掌，最後張開雙臂做出飛行的動作，儘管事發至今已過了7個月，但這一幕仍讓球迷記憶猶新，今天大聯盟官網公布年度甩棒排行榜時，他這次的甩棒毫無疑問地站上榜首。

大谷翔平這一轟的甩棒姿勢，被認為是在模仿古利爾同場比賽擊出滿貫砲的動作，事後也成為球迷討論的焦點。

大谷翔平今年賽季一共打出55支全壘打，當中就有4轟入選本次的排行榜，10/27世界大賽G3的全壘打排名第11、9/3外卡系列賽G1的全壘打排名第16、7/21的全壘打則是排名第25。

