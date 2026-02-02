風評：對沖川普風險讓全球化繼續前進
近期全球經貿2件大事顯示：自由貿易不死、縱然艱辛全球化仍存在並持續前進！各國現在維持經貿正常與國安的首要之務變成是：對沖川普風險。
從2018年川普開始發動關稅戰之後，不少人都喊出全球化已結束、或至少是倒退；中國是美國主要打擊對象，但卻不僅唯一被針對者，去年川普回歸白宮更是對所有國家發動關稅戰。近年全球經貿與產業情勢變化快又大，許多原本奉自由貿易、經濟為宗的國家開始走上保護主義、開始拉出產業政策，WTO（世貿組織）幾乎是名存實亡，對所有抵觸違背其宗旨的各國政策，一點辦法都沒有。許多人認為、也預言：自由貿易與全球化都結束了。
不過，上周印度與歐盟達成的自由貿易協定（FTA）對此說法提出反證，再往前的1月中旬，歐盟也與由南美洲國家組成的「南方共同市場」正式簽署FTA，顯然自由貿易不死、全球化依然前行不停。
歐盟與印度的FTA所以值得特別重視有幾個原因，一個是雖然規模還是比RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）小一點，但也已經是一個堪稱「鉅量」的FTA，其涵蓋約20億人口、GDP（國內生產毛額）近27兆美元（占全球4分之1）、占全球貿易3分之1的龐大市場；二來，印度曾經是一個保護主義高、對自由貿易支持度低的大型經濟體，這由印度為了保護本國產業，在談判完成的最終一刻退出RCEP可看出來。否則，以地緣考量、產業合作、組織規模等多重因素來看，印度加入RCEP的效益是高於與歐盟的FTA。
另一個值得重視的歐盟與南方市場的FTA，其實雙方在2024年12月就完成談判，但歐盟內部以法國為首的部份國家一直反對開放農產品，導致這份FTA一直無法通過簽署。不過，歐盟設法繞過反對國家，終究在1月17日在巴拉圭正式簽署，成就了這個涵蓋超過7.5億人口、佔全球GDP約20%的FTA。
印度的「昨非今是」、歐盟不顧內部大國（法）的反對，最終這些先後都洽談超過20年的FTA（歐盟與南方市場FTA談了25年、歐印FTA談20年），卻不約而同在此時能走到成功之路，毫無疑問是拜「川普因素」之賜。川普的對等關稅對全球課重稅，即使號稱達成貿易協議，還是難逃重稅之負荷，更重要的是未來再被加稅的風險與機率高。
例如，美國對歐盟課15%關稅，但為格陵蘭事件，川普要再對歐洲8國再加徵10-25%關稅，後來又是TACO（川普總是退縮）而未成真；法國總統馬克龍不加入和平理事會讓川普不快，就決定對法國酒加徵200%關稅；加拿大總理卡尼訪中與發言讓其不快，又威脅課100%關稅。印度更是早已因購買俄羅斯油原被課50%關稅，近來甚至傳出可能要課更高的關稅。
對各大經濟體、國家而言，要擺脫川普威脅就要降低本國對美國市場的依賴，因此一定要放眼並增加美國以外的市場，實現貿易多元化，絕對不能「吊死在美國這棵樹」。某個角度而言，川普正是這2大FTA能成功的「媒人」、催化劑，否則，一直對汽車採高度保護的印度，不可能願意放手降稅讓歐洲汽車進口；而傳統上講究和諧、共識的歐盟，也不會不管不顧法國的反對讓歐盟與南方市場的FTA正式簽署。
類似的景況，其實也出現在其它地方，特別是在北京最明顯─向來追隨美國不遺餘力的英國，上周其首相赴中訪問，是8年來首次，如果拉長時間看，西方領導人近來是流行訪中熱潮：去年12月是法國總統馬克龍，今年1月初先是下半年要擔任歐盟輪值主席國的愛爾蘭總理馬丁，接著加拿大總理卡尼、芬蘭總理，再來是英國首相，2月就會是德國總理，其它如西班牙國王、韓國總統、泰國國王等也都擠在這段時間內訪中，當然，還有4月時川普的訪中大戲等著壓軸。
那些曾經在拜登時代、高舉民主同盟價值論的西方國家，經過川普的幾番折騰，很明顯已經對「價值」的熱情消退，取而代之的是現實主義。卡尼訪中談合作時，有人說加國想「脫美入中」，這是100%錯誤也不可能的事，因為中國與加拿大不可能發展出類似過去美加那種密切的關係。
但加拿大要分散出口過度集中美國的風險，非拉住中國不可─作為全球最大貿易國、第2大經濟體，中國必然是加國分散對美國市場倚賴、對沖川普風險的必要選擇，其它國家的情況也類似；更且現在中國看起來比川普的美國更能預測、更像一個「負責任的大國」、更願意遵守「基於規則的國際秩序」，反倒是橫衝直撞的川普像個「修正主義」。而對中國而言，強化與其它國家的經貿關係，同樣可分散市場與對沖川普風險，當然也樂於強化、拉攏傳統上屬美國盟邦小弟的國家。
對那些支持自由貿易、反對保護主義者而言，更多的FTA、（美國之外）各國望日開放與強化經貿關係，是值得高興、也「安心」的事，這顯示自由貿易還是主流、全球化持續。倒是美國，經過一番折騰後，是讓美國再次偉大了、還是讓美國在全球經貿版圖上萎縮變小？全球化的「領導」會不會由美國變成中國？
更多風傳媒報導
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 281則留言
娛樂報報／許維恩、王家梁吃壽司 為女兒「集盤拚扭蛋」可愛互動全被拍
從讀者提供的直擊照中可以看到，一家人打扮輕鬆，仍不減星味。許維恩讓忒忒脫了鞋一起坐在沙發，王家梁則坐對側。忒忒對於送餐的軌道十分好奇，夫妻邊吃邊照顧女兒，王家梁展現暖男奶爸的一面，細心拿著湯匙一口一口餵女兒吃飯，顧不得自己還沒吃飽，視線始終離不開孩子，父...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 8則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 28則留言
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 30則留言
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 67則留言
黃仁勳鬆口 近期返台簽約星艦3.0
輝達執行長黃仁勳來台4天將於今（2）日離台，昨晚他被捕捉到前往鄒記食舖與台積電總裁魏哲家等高層餐敘，會後就北士科總部「星艦3.0」推動進度受訪，黃仁勳表示，很快會回來與台北市長蔣萬安會晤，並於近期簽約。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 50則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 28則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 50則留言
被爸爸害慘！13歲女童胃癌晚期「腹腔密密麻麻全腫瘤」 醫手術直嘆沒救
近日中國大陸河南省腫瘤醫院消化科接診了一名年僅13歲的女孩，經詳細檢查後，醫生確診其為胃癌晚期。當手術團隊嘗試進行手術時，卻不得不在打開腹腔後又將其關上，因為女孩體內已出現全身多發轉移，腹腔內密密麻麻佈滿大小不一的腫瘤，完全失去手術治療的可能。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 2則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 52則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 40則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 16則留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 106則留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 1 天前 ・ 146則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 122則留言
今全台有雨！週三回暖「這天」再變天 專家示警：很強冷空氣將南下
華南雲系東移影響，氣象署發布基隆市、新北市大雨特報。另外，東北風偏強，今（1）晨至2日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言