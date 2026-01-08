MLB》小熊進補 換來火球男卡布雷拉

小熊季外持續補強戰力，昨透過3換1交易案從馬林魚手中獲得27歲火球男卡布雷拉，接下來將目標鎖定生涯209轟的3屆明星三壘手柏格曼與2屆明星游擊手畢歇特來強化內野防區；洛磯與34歲老將羅倫森達成1年800萬美元合約，並附帶球隊選項，這是新任棒球營運總裁德波德斯塔上任後簽下的第一位自由球員。

小熊隊棒球營運總裁傑德霍耶上個月曾表示，球隊正在積極尋找先發投手和牛棚投手。卡布雷拉的三振能力對小熊隊來說極具吸引力。卡布雷拉的到來將提升芝加哥的先發投手戰力，該陣容包括老將博伊德、泰隆和今永昇太，此外還有霍頓、阿薩德以及正在從肘部手術中恢復的斯蒂爾等先發投手候選人。

卡布雷拉在2025年剛經歷職業生涯中最好的一個賽季，全季戰績8勝7敗，自責分率3.53，在137.2局的投球內容中創下職業生涯最高的150次三振。

卡布雷拉將於4月年滿28歲，他的合約還有三年，2028年球季結束後將成為自由球員。卡布雷拉曾遭遇肘部和肩部傷勢，在效力馬林魚的5個賽季僅出賽89場，但上個賽季表現得相當強勢。

羅倫森是一位經驗豐富的全能型投手，即將迎來他的第12個賽季。他既能勝任先發投手，也能在牛棚中發揮作用，並且在這兩個角色上都表現出色。不過，他作為先發投手的實力讓他獲得正處於全面重建期的洛磯隊青睞。

洛磯上季戰績43勝119敗，新賽季幾乎很難避免再次遭遇100場敗績，德波德斯塔接手的是一支大聯盟人才匱乏、農場體系也同樣薄弱的球隊，交易得到羅倫森這樣的球員是一筆划算投資。