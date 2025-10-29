MLB》小葛炮轟大谷 藍鳥扳平戰局
藍鳥前一晚扼腕輸掉18局的惡戰，29日必須在世界大賽G4重振士氣，看板球星小葛瑞洛也挺身而出，趁著大谷翔平在短暫休息下無法完全展現「二刀流」威力，小葛3局上揮出逆轉兩分炮，藍鳥打線也在7局上打退「投手大谷」，最終以6比2氣走道奇，將世界大賽扳成2平。
「我非常尊敬大谷，我知道大家在這個系列賽都在討論我跟他，我們是競爭者。」小葛瑞洛賽後透過翻譯表示，「我的意思是，今晚我能夠從他手中打出全壘打，感覺是很好的。」
大谷前年底差點成為藍鳥隊史簽下的最貴自由球員，最終卻情定道奇；而今春小葛與藍鳥簽下隊史最大合約，成為球隊門面。作為美聯冠軍賽MVP，小葛這個世界大賽持續敲安，但光憑一壘打不足以擊敗道奇，系列賽首支長打就是昨役逮中國聯冠軍賽MVP大谷的失投橫掃球，正是藍鳥需要的重磅還擊。
而G3創下4長打、4敬遠四壞、9次上壘紀錄的大谷，在短暫休息後昨仍站上道奇球場的投手丘。儘管他否認自己感到任何疲勞，但「打者翔平」不復前晚神威，以3支0、吞2K作收，「投手大谷」的球速也略遜於最佳狀態。
然而投手丘上的大谷仍奮力燃燒小宇宙，3局上被小葛炮轟後，在接下來12人次打者解決了11人。只是欠缺火力支援，已投90球的大谷續投7局上仍露出破綻，僅投3球就被打2支安打，退場後牛棚的邦達、崔南都壓不住陣腳。藍鳥該局得4分奠定勝基，其中2分記在大谷帳上。
「真的很令人遺憾，我沒能完成該局的投球。」大谷賽後說。
在小葛關鍵一擊帶領下，本季49場逆轉勝為全大聯盟之最，包括先失分拿下43勝的藍鳥，展現韌性避免落入1勝3敗逆境，也確定今年世界大賽要到G6後回到多倫多才有結果。而道奇針對打擊串聯不佳，總教練羅伯茲表示今天G5可能調整打序，大谷也表達若球隊需要，後幾戰願意登板後援的決心。
